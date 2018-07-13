Dupla sertaneja é assaltada a caminho de show na Serra

A dupla sertaneja Breno e Bernardo foi vítima de um assalto, enquanto ia para um show, na Serra. Os violões da imagem foram levados pelos assaltantes Crédito: Acervo pessoal

Na véspera de completar quatro anos de carreira, a dupla sertaneja Breno e Bernardo sofreu um assalto na noite de quinta-feira (12) enquanto estavam a caminho de um show que fariam em um cerimonial, na Serra. O crime aconteceu às 22h.

A dupla e um amigo estavam em um Fox preto, quando pararam em um sinal, perto do Terminal de Carapina. Foi quando um veículo Punto parou ao lado das vítimas. Três bandidos saíram do carro e anunciaram o assalto.

Os bandidos estavam armados, dois com pistolas e e um com uma arma de cano longo. Com pressa, os ladrões foram violentos e fizeram ameaças de morte contra as vítimas.

Eles saíram do carro deles mandando que a gente saísse do nosso. Pedimos para ficar com os dois violões que estava com a gente, mas eles não deixaram. Nos ameaçaram de morte e, apesar de não nos bater, foram muito violentos, disse Breno.

Os bandidos fugiram com o carro dos músicos. Dentro do veículo estavam instrumentos musicais e equipamentos que somam mais de R$ 20 mil. Documentos e celulares também foram levados. As vítimas correram e foram socorridas por um funcionário de uma empresa que fica na região.

SENTIMENTO

Breno conta que ele o os amigos nunca tinham sofrido um assalto antes. Na hora, sentimos muito medo de morrer. Os bandido eram muito violentos. Gritavam e nos ameaçaram de morte várias vezes, lembra.

Apesar do susto, após o assalto e quando já se sentiam seguros, os amigos fizeram uma oração.

Assim que nos acalmamos, fizemos uma oração e agradecemos a Deus porque estamos vivos. Nosso principal instrumento, que é nossa garganta, está conosco. O material podemos conquistar novamente com o nosso trabalho, finaliza.

Os músicos registram boletim de ocorrência e esperam que os equipamentos, usados nas apresentações dele, sejam encontrados. Os ladrões ainda não foram localizados.

Entrevista

O cantor sertanejo Breno conversou com o Gazeta Online e explicou como foi a dinâmica do crime.

Como foi o assalto?

Estávamos indo para um show, em um cerimonial da Serra. No nosso carro estávamos em três pessoas: eu, Bernardo e mais um amigo que trabalha com a gente. Por volta das 22h, paramos em um sinal, perto do Terminal de Carapina. Um outro carro parou do nosso lado, de lá desceram três caras armados anunciando o assalto.

O que eles diziam?

Eles eram muito agressivos. Nos mandaram sair do carro e deixar tudo pra trás, mandaram a gente correr. Levaram nossos celulares, documentos, os equipamentos de som, além do carro. Ainda pedimos para ficar com os violões, mas eles não deixaram. Nos ameaçaram de morte.

Vocês já tinham sido assaltados?

Não. Foi a primeira vez para os três.

O que vocês fizeram depois do assalto?

O funcionário de uma empresa da região nos ajudou. Chamamos a polícia e registramos boletim de ocorrência. De lá, fomos fazer o show que estava marcado.

Vocês ainda fizeram o show?

Sim. Cantamos com o equipamento da banda que se apresentou com a gente. No final, contamos para o público o que acontece e a galera nos deu a maior força. Choramos muito.

Qual é o sentimento que fica agora?