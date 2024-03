Dupla sem capacete bate de moto em tentativa de fuga da polícia em Guaçuí

Caso ocorreu na madrugada desse domingo (17) quando a dupla participava de um "rolezinho noturno"; após o acidente, os dois foram levados ao pronto-atendimento e detidos na sequência

Policiais foram acionados após denúncia de um "rolezinho noturno", evento de motociclistas no Centro do município. De acordo com a PMES, ao chegarem ao local, viram a moto com o condutor e o carona sem o capacete. De acordo com os policiais, os dois faziam manobras perigosas, empinando a moto em uma das rodas, além de gerar risco a moradores. Os suspeitos também desobedeceram ordens de parada, pilotando pela calçada e pulando os quebra-molas.