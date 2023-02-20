Dupla rouba casa de mulher de 74 anos, leva carro e é presa em Alegre

Dentre os materiais que a Polícia Militar apreendeu está uma réplica de arma de fogo, idêntica a uma pistola Crédito: Divulgação | 3° BPMES

Dois homens de 32 e 20 anos foram detidos na manhã desta segunda-feira (20) suspeitos de roubarem a casa de uma mulher de 74 anos na localidade conhecida por Varjão da Cotia, em Alegre , no Sul do Estado

O Terceiro Batalhão de Polícia Militar (3° BPMES) recebeu a informação de que o roubo ocorreu por volta das 3h da madrugada. No local foram levados uma televisão, celular, uma carteira contendo documentos e R$ 100, além de um veículo, um Gol branco.

Buscas foram realizadas e o veículo foi localizado pela polícia nesta manhã, na localidade do Assentamento Floresta, na zona rural do município.

Segundo os militares, um dos suspeitos, de 32 anos, foi detido no veículo. O outro, de 20 anos, foi detido em uma residência próximo ao local da abordagem. O veículo e todos os itens roubados foram recuperados.

A polícia disse, ainda, que os suspeitos confessaram o roubo e informaram que teriam participado de outro assalto em um bar. Com eles foi apreendida uma réplica de arma de fogo, idêntica a uma pistola.

Diante do flagrante, os suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados, juntamente com o material recuperado, à 6ª Delegacia Regional de Alegre. Um dos suspeitos é foragido do sistema prisional de Vila Velha, onde cumpria pena por tráfico de entorpecentes.