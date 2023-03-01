Dupla rouba caminhão com eletrodomésticos no Contorno em Cariacica

Além dos produtos, os celulares dos trabalhadores teriam sido levados. Após deixarem toda a carga na residência, os três funcionários foram colocados novamente no baú do caminhão e abandonados perto de um estabelecimento comercial da Rodovia do Contorno.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, o motorista conseguiu ligar para a esposa e o gestor da empresa. Ele não fez contato com o 190, mas foi diretamente a uma delegacia para registrar a ocorrência.