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Suspeitos armados

Dupla rouba caminhão com eletrodomésticos no Contorno em Cariacica

Segundo o relato do motorista à polícia, criminosos obrigaram os funcionários irem até uma residência e descarregarem a carga; crime ocorreu de manhã em Nova Rosa da Penha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2023 às 09:11

Publicado em 01 de Março de 2023 às 09:11

Um caminhão que carregava eletrodomésticos de uma empresa foi parado por dois suspeitos armados quando passava pela Rodovia do Contorno, na altura de Nova Rosa da Penha, em Cariacica, na manhã de terça-feira (28). O motorista, que estava com dois ajudantes, relatou à polícia que os criminosos obrigaram os funcionários irem até uma casa e descarregarem todo o material.
Rodovia do Contorno, na altura de Cariacica
Rodovia do Contorno, na altura de Cariacica Crédito: Google Street View | Reprodução
De acordo com o registrado no boletim de ocorrência da Polícia Civil, os ajudantes foram colocados no baú, e o condutor permaneceu dentro da cabine. A dupla armada teria dirigido o veículo por cerca de 30 minutos, antes de chegar ao local para descarregar os eletrodomésticos. Constam como roubados:
  • 10 geladeiras
  • 5 fogões
  • 4 lavadoras
  • 4 cadeiras
  • 4 pneus
  • 2 colchões
  • 2 guarda-roupas
  • 1 torre de som
  • 1 televisão de 43 polegadas
  • 1 cama box
  • 1 cabeceira
  • 1 sofá
  • 1 freezer
  • 1 mesa
Além dos produtos, os celulares dos trabalhadores teriam sido levados. Após deixarem toda a carga na residência, os três funcionários foram colocados novamente no baú do caminhão e abandonados perto de um estabelecimento comercial da Rodovia do Contorno.
Ainda segundo o boletim de ocorrência, o motorista conseguiu ligar para a esposa e o gestor da empresa. Ele não fez contato com o 190, mas foi diretamente a uma delegacia para registrar a ocorrência.
Em nota, a Polícia Militar informou que não foi acionada. Já a Polícia Civil afirmou que, até o momento, nenhum suspeito do crime foi detido. O caso segue sob investigação. Outras informações não foram divulgadas para não atrapalhar as apurações da corporação.

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