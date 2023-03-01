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Planalto Serrano

Passageiro de ônibus do Transcol é baleado durante tiroteio na Serra

Homem de 47 anos estava em um coletivo da linha 829, na noite dessa terça-feira (28); um carro também foi atingido pelos disparos, mas não houve outras vítimas

Publicado em 01 de Março de 2023 às 08:43

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

01 mar 2023 às 08:43
Ônibus foi atingido por tiro em Planalto Serrano
Ônibus foi atingido por tiro em Planalto Serrano Crédito: Leitor | A Gazeta
Um ônibus do Sistema Transcol ficou no meio de um tiroteio na noite dessa terça-feira (28), no bairro Planalto Serrano, na Serra. De acordo com o motorista, de 53 anos, o coletivo da linha 829 (Planalto Serrano - Terminal Carapina) passava pelo Bloco A, quando começaram os disparos. Um dos tiros acabou atingindo um passageiro, de 47 anos.
Ferido, o homem foi socorrido e encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Estadual Doutor Jayme dos Santos Neves, que fica no município. Os disparos também atingiram um carro, mas não houve outras vítimas. Na imagem abaixo é possível ver a marca no para-brisa do veículo.
Um carro foi atingido por disparos durante tiroteio na Serra
Um carro foi atingido por disparos durante tiroteio na Serra Crédito: Leitor | A Gazeta
O motorista do ônibus afirmou que, possivelmente, o tiroteio aconteceu devido a criminosos locais que estão em guerra pelo domínio do tráfico de drogas na região.
A reportagem da TV Gazeta esteve no bairro e conversou com testemunhas. Elas contaram que um carro branco parou na Avenida São Francisco e os ocupantes atiraram. Após o tiroteio, os criminosos abandonaram o veículo em um campo de futebol próximo do local e fugiram. 
Segundo apuração do repórter André Falcão, o homem ferido chegou ao hospital e entregou cinco cartões de bancos de pessoas diferentes e deu dois nomes falsos, inclusive o do filho, de 21 anos. Os policiais tiraram uma foto dele e descobriram que ele tem passagens por estelionato e ameaça. O passageiro segue internado em estado grave.
Polícia Militar disse que foi acionada por volta das 21h30 e esteve no local para averiguar a ocorrência. No momento do atendimento, a vítima não foi identificada devido ao fato de estar sem documentos e não ter condições de falar porque já estava em cirurgia. Nenhum suspeito foi localizado.
Questionada sobre a segurança no bairro, a Polícia Militar respondeu que atua fortemente na região, com patrulhamento preventivo 24 horas por dia. Além disso, disse que "são desenvolvidas operações estratégicas, incluindo cercos táticos, abordagens, pontos base e saturação, que culminam na detenção de indivíduos envolvidos em crimes e apreensões, frequentemente".

Homicídio em Cidade Pomar

Já na manhã desta quarta-feira (1), um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto no bairro Cidade Pomar, também na Serra. Também de acordo com a apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, o crime pode ter ligação com o tiroteio em Planalto Serrano.
O mesmo veículo branco visto no episódio dessa terça-feira (28) foi visualizado por testemunhas nesta manhã e, em seguida, foram ouvidos disparos de arma de fogo. O homem morto foi encontrado em um terreno da região. A perícia indicou que ele foi levado amarrado e executado no local.
Polícia Civil informou que os dois casos seguem sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
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