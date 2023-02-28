Polícia descobre depósitos de drogas com maconha guardada em berço no ES

Duas casas apontadas como depósito de drogas foram descobertas no início da tarde desta terça-feira (28), no bairro de Nossa Senhora Aparecida, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado . Nelas, quatro pessoas foram detidas e diversas bolsas contendo entorpecentes foram encontradas embaixo de um berço, bem como outros materiais.

A polícia apreendeu arma, munições, drogas e outros materiais utilizados no tráfico de drogas no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Cachoeiro Crédito: Divulgação \ PM

Segundo a descrição dos fatos da Polícia Militar (PM) , a ação foi realizada durante operação de cumprimento de mandado de busca e apreensão contra um homem de 27 anos. No endereço da residência que o indivíduo estaria, a polícia teve contato com uma mulher de 21 anos, residente do primeiro andar; em seguida, apresentou o mandado e entrou no local.

Na residência também estava uma mulher de 36 anos e duas crianças de um e quatro anos, filhos da jovem de 21 anos. Durante as buscas, foram localizadas sob um berço diversas bolsas contendo 27 tabletes de substância análoga à maconha, 182 pedras de substância análoga a crack, quatro porções não fracionadas e um tablete da mesma substância.

Além disso, sobre um guarda-roupas foram encontrados três carregadores de pistola, uma sacola contendo 26 munições cal .9mm e uma espingarda, várias sacolas contendo material para endola, anestésicos e ácido bórico.

Segundo andar

Já no segundo andar, a polícia encontrou um jovem de 18 anos, filho da mulher de 36 anos. No quarto dele foram achados 33 munições cal .380 auto, 21 munições cal .38, nove radiocomunicadores, sete bases de carga, duas buchas de substância análoga à maconha e uma sacola contendo diversos pinos para embalo de cocaína.

Segundo PM, também foi encontrada uma motocicleta Honda CG 150 Titan que, após verificação, os militares constataram que a numeração do motor estava adulterada.

O indivíduo apontado como proprietário dos entorpecentes não se fazia presente na residência. Contudo, após novas apurações, a polícia identificou que o homem de 37 anos, que estava sendo procurado, estaria se abrigando na residência à frente daquela que era alvo de busca e apreensão.

Extensão do mandado

Diante disso, a polícia sugeriu ao juízo da 1ª vara criminal do município a extensão do mandado, em medida de urgência, e, assim, ela foi expedida.

Depois foram realizadas buscas no imóvel. Os policiais tiveram que romper o portão para entrar, pois ninguém os atendeu. No interior da casa estava o homem de 37 anos.

De acordo com a polícia, no quarto da residência foram localizados uma capa de colete balístico, coldre, um celular, um relógio, um cordão, uma pulseira, uma aliança, um anel, um cartão de crédito em nome do indivíduo, um CRLV impresso de uma motocicleta Honda CB 250 Twister.

No mais, foram encontrados dois molhos de chaves, que ao serem testados, abriam os portões da casa inicialmente apontada como depósito de drogas e onde os ilícitos foram localizados reforçando as informações, segundo a polícia, de que o investigado seria o proprietário dos entorpecentes.

Para os militares, o homem admitiu ser “vapor”, ou seja, vendedor dos entorpecentes da região.

A motocicleta de CB 250 Twister de propriedade dele, que estava parada em frente à residência e a motocicleta Honda CG 150 com numeração de motor adulterada, eram utilizadas para realização de entrega de entorpecentes e foram removidas ao pátio credenciado pelo Detran.

Já os quatro detidos, sendo dois homens (18 e 27 anos) e duas mulheres (21 e 36 anos), foram encaminhados à 7ª Delegacia Regional da Polícia Civil em Cachoeiro de Itapemirim e entregues juntamente com todo o material apreendido.

Procurada, a Polícia Civil informou que "a ocorrência está em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Somente após a finalização das oitivas da ocorrência teremos informações do procedimento que será adotado pelo delegado plantonista".

Confira a seguir a lista do material apreendido: