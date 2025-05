Dom Bosco

Dupla rende frentistas e rouba dinheiro de posto de gasolina em Cariacica; vídeo

Criminosos armados renderam os funcionários e fugiram levando mais de R$ 800 em dinheiro; ação foi registrada por câmeras de segurança

De acordo com o relato de uma das vítimas, no momento da abordagem o frentista atendia um casal de clientes. Um dos suspeitos se aproximou e encostou uma arma na região do tórax, exigindo dinheiro. Em seguida, o mesmo criminoso rendeu o outro frentista que estava no local.>