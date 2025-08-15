Violência

Dupla investigada por atirar para o alto e tráfico é presa em Mimoso do Sul

Um dia antes e na data das prisões, os homens foram flagrados por uma câmera de segurança disparando em um terreno no bairro Morro da Palha

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 12:24

Dois jovens, de 19 e 23 anos, investigados por atirar em uma rua e pelo envolvimento com tráfico de drogas na região conhecida como "Pinicão", no bairro Morro da Palha, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, foram presos na tarde dessa quinta-feira (14).

Um dia antes e na data das prisões, eles foram flagrados por uma câmera de segurança disparando para o alto. Segundo as investigações da Polícia Civil, o suspeito de 19 anos já havia realizado disparos na região anteriormente e é conhecido pela polícia por envolvimento com o tráfico local, ligado a grupo que domina a distribuição de entorpecentes na área.

Durante a operação, com apoio da Polícia Militar, uma casa usada como base para o tráfico de drogas foi cercada e no local foram apreendidos cartuchos deflagrados, pedras de crack, uma porção de maconha, R$ 1.949,00, uma balança de precisão e um revólver calibre .38 carregado com quatro munições.

Os suspeitos e o armamento apreendido foram encaminhados à delegacia de Mimoso do Sul. Os dois detidos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas qualificado e por disparo de arma de fogo. Eles foram encaminhados ao sistema prisional. A dupla não foi identificada.

