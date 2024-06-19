Dupla é presa por morte de jovem com tiro e golpe de foice em Ecoporanga

Delegacia de Ecoporanga Crédito: Larissa Avilez

Dois homens, de 24 e 26 anos, foram presos nesta terça-feira (18) suspeitos da morte de um jovem de 20 anos, em janeiro deste ano, no distrito de Imburana, em Ecoporanga , no Noroeste do Espírito Santo . Gabriel Lucas dos Santos foi assassinado com um tiro e um golpe de foice, ficando com o rosto desfigurado.

O crime aconteceu no dia 1º de janeiro. Na época, a vítima foi encontrada pela polícia já sem vida. O suspeito de 26 anos se apresentou aos militares que atenderam a ocorrência e disse que Gabriel estaria alterado e que teve a residência onde mora atacada por ele com pedaços de madeira. O outro envolvido, cunhado do primeiro, afirmou que tentou se defender e entrou em luta corporal com a vítima.

Em um primeiro momento, os dois foram liberados pela autoridade policial, por não serem identificados elementos suficientes para a prisão em flagrante. No entanto, no decorrer das investigações, conforme o delegado José Marcos, titular da Delegacia de Polícia de Ecoporanga, foi descoberto que os suspeitos e a vítima tinham uma rixa antiga e o crime teria sido cometido por motivo fútil.

Foi apurado pela Polícia Civil que o suspeito de 24 anos, com um revólver, fez um disparo. O outro, com uma foice, tentou separar os dois, mas acabou ferindo o cunhado e atingindo a vítima.

“Em um primeiro momento, a autoridade de plantão liberou os dois, já que no momento, ele não havia identificado elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante. Assim que recebi o procedimento, realizamos diligências complementares e representamos por suas prisões preventivas, que foram decretadas”, disse o delegado.