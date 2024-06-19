Dupla é presa por morte de jovem com tiro e golpe de foice em Ecoporanga

Dois homens, de 24 e 26 anos, foram presos nesta terça-feira (18) suspeitos da morte de um jovem de 20 anos, em janeiro deste ano, no distrito de Imburana, em Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo. Gabriel Lucas dos Santos foi assassinado com um tiro e um golpe de foice, ficando com o rosto desfigurado.
O crime aconteceu no dia 1º de janeiro. Na época, a vítima foi encontrada pela polícia já sem vida. O suspeito de 26 anos se apresentou aos militares que atenderam a ocorrência e disse que Gabriel estaria alterado e que teve a residência onde mora atacada por ele com pedaços de madeira. O outro envolvido, cunhado do primeiro, afirmou que tentou se defender e entrou em luta corporal com a vítima.
Em um primeiro momento, os dois foram liberados pela autoridade policial, por não serem identificados elementos suficientes para a prisão em flagrante. No entanto, no decorrer das investigações, conforme o delegado José Marcos, titular da Delegacia de Polícia de Ecoporanga, foi descoberto que os suspeitos e a vítima tinham uma rixa antiga e o crime teria sido cometido por motivo fútil.
Foi apurado pela Polícia Civil que o suspeito de 24 anos, com um revólver, fez um disparo. O outro, com uma foice, tentou separar os dois, mas acabou ferindo o cunhado e atingindo a vítima.
“Em um primeiro momento, a autoridade de plantão liberou os dois, já que no momento, ele não havia identificado elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante. Assim que recebi o procedimento, realizamos diligências complementares e representamos por suas prisões preventivas, que foram decretadas”, disse o delegado.
Os mandados de prisão foram cumpridos com sucesso, localizando um dos suspeitos em Colatina e o outro em Barra de São Francisco. Ambos estão agora à disposição da Justiça. O delegado José Marcos reforça a importância da colaboração da comunidade e lembra que denúncias anônimas podem ser feitas por meio do disque denúncia 181.