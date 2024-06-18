Suspeito de matar homem com bebê no colo em Linhares é preso na Serra

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito, que não teve o nome divulgado, foi localizado em casa, no bairro Cascata, na Serra. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto, expedido pelo Juízo da Comarca de Linhares, por envolvimento no crime de homicídio.

Ainda segundo a corporação, o alvo dos disparos seria o homem que conseguiu escapar do local, com um tiro na perna. Na época do crime, testemunhas relataram à Polícia Militar que o homem que sobreviveu aos disparos havia discutido com o suspeito e trocado ameaças pelo WhatsApp por motivos passionais.

No dia 2 de junho, Edenilson e a outra vítima estavam bebendo no quintal de uma casa, quando chegou uma picape Volkswagen Saveiro cabine dupla, de onde saiu o autor dos disparos.

Edenilson não resistiu e faleceu no local. O homem que sobreviveu foi atingido com um tiro na perna. No hospital, ele confirmou para a polícia que a briga ocorreu devido a uma namorada.

À época, a criança ferida durante a confusão, que estava no colo de Edenilson, foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Infantil, onde foi identificado que ela não sofreu perfuração, mas apenas um corte na coxa do lado esquerdo, em que não foi necessário fazer suturação.

O suspeito do crime, segundo a Polícia Civil, foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.