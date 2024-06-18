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Prisão por homicídio

Suspeito de matar homem com bebê no colo em Linhares é preso na Serra

Edenilson Lacerda Santos foi morto a tiros no dia 2 de junho, na zona rural da cidade do Norte capixaba; suspeito foi preso em casa, em um bairro da Serra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2024 às 14:34

Publicado em 18 de Junho de 2024 às 14:34

Um homem de 27 anos, suspeito do assassinato de Edenilson Lacerda Santos, de 28 anos, foi preso pela Polícia Civil na noite da última sexta-feira (14), no município da Serra, na Grande Vitória. A vítima foi morta a tiros no dia 2 de junho, na localidade de Chapadão das Palminhas, zona rural de Linhares, no Norte do Espírito SantoNo momento do crime, a vítima estava com a filha de um ano e seis meses no colo.
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito, que não teve o nome divulgado, foi localizado em casa, no bairro Cascata, na Serra. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto, expedido pelo Juízo da Comarca de Linhares, por envolvimento no crime de homicídio.
Ainda segundo a corporação, o alvo dos disparos seria o homem que conseguiu escapar do local, com um tiro na perna. Na época do crime, testemunhas relataram à Polícia Militar que o homem que sobreviveu aos disparos havia discutido com o suspeito e trocado ameaças pelo WhatsApp por motivos passionais.
No dia 2 de junho, Edenilson e a outra vítima estavam bebendo no quintal de uma casa, quando chegou uma picape Volkswagen Saveiro cabine dupla, de onde saiu o autor dos disparos.
Edenilson não resistiu e faleceu no local. O homem que sobreviveu foi atingido com um tiro na perna. No hospital, ele confirmou para a polícia que a briga ocorreu devido a uma namorada. 
À época, a criança ferida durante a confusão, que estava no colo de Edenilson, foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Infantil, onde foi identificado que ela não sofreu perfuração, mas apenas um corte na coxa do lado esquerdo, em que não foi necessário fazer suturação.
O suspeito do crime, segundo a Polícia Civil, foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.
Suspeito de matar homem com bebê no colo em Linhares é preso na Serra

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