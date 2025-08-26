Sul do Es

Dupla é presa por contrabando e venda de cigarros eletrônicos para menores em Iconha

Um adolescente de 16 anos também foi apreendido por trabalhar como atendente do comércio; Produtos eram entregues por motoboys

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 18:50

Cigarros eletrônicos eram vendidos para menores em Iconha Crédito: Divulgação/Sesp

Um homem e uma mulher foram presos e um adolescente apreendido por vender cigarros eletrônicos para menores em Iconha, na Região Sul do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Civil, o mandado de busca e apreensão foi cumprido na tarde desta terça-feira (26), no Centro, após denúncias apontarem que os itens contrabandeados eram entregues em casas e locais próximos a escolas de ensino fundamental por meio de motoboys.

Em um comércio, os policiais localizaram os cigarros eletrônicos expostos à venda. Parte dos produtos também foi encontrada na posse dos suspeitos e do adolescente, que trabalhava no local como atendente. No total, seis caixas fechadas foram recolhidas, além de frascos usados, celulares, um computador e cadernos usados para o controle de vendas do estabelecimento.

De acordo com o delegado Sebastião Caetano, titular da Delegacia de Polícia de Iconha, um dos registros apontava meta de faturamento de R$ 45 mil apenas com a venda de cigarros eletrônicos no mês de abril, demonstrando que os itens eram vendidos por alto valor e em grande volume. Ele explica ainda que os produtos apreendidos têm origem na China e eram comprados em São Paulo para, então, serem comercializados na cidade.

Os suspeitos, de 21 e 26 anos, foram autuados por contrabando e corrupção de menores e encaminhados ao sistema prisional. O adolescente, de 16 anos, assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado por ato infracional análogo ao crime de contrabando. Após um familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público, quando solicitado, ele foi liberado.

A Polícia Civil afirma que as investigações prosseguem para identificar outros envolvidos e o possível local de armazenamento dos produtos.

