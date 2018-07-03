Dupla é presa furtando peças de carros em pátio da polícia na Serra

Ivan Augusto de Almeida Fernandes, de 23 anos, e Amilton Vieira de Amorin Junior, de 26 anos, foram presos na madrugada desta terça (3) por furto qualificado

Dois jovens foram presos enquanto furtavam peças de carros apreendidos no pátio da Polícia Civil localizado em frente ao Terminal de Laranjeiras, na Serra, na madrugada desta terça-feira (3). O terreno onde Ivan Augusto de Almeida Fernandes, 23 anos, e Amilton Vieira de Amorin Junior, de 26 anos, foram flagrados fica bem próximo da 3ª Delegacia Regional da Serra, para onde foram levados.