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Laranjeiras

Dupla é presa furtando peças de carros em pátio da polícia na Serra

O terreno onde Ivan Augusto de Almeida Fernandes, 23 anos, e Amilton Vieira de Amorin Junior, de 26 anos, foram flagrados fica bem próximo da 3ª Delegacia Regional da Serra

Publicado em 03 de Julho de 2018 às 10:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2018 às 10:51
Ivan Augusto de Almeida Fernandes, de 23 anos, e Amilton Vieira de Amorin Junior, de 26 anos, foram presos na madrugada desta terça (3) por furto qualificado Crédito: Divulgação
Dois jovens foram presos enquanto furtavam peças de carros apreendidos no pátio da Polícia Civil localizado em frente ao Terminal de Laranjeiras, na Serra, na madrugada desta terça-feira (3). O terreno onde Ivan Augusto de Almeida Fernandes, 23 anos, e Amilton Vieira de Amorin Junior, de 26 anos, foram flagrados fica bem próximo da 3ª Delegacia Regional da Serra, para onde foram levados.
Segundo a Polícia Civil, os ladrões chegaram em um Celta e já haviam retirado algumas peças de um carro modelo Hunday I30. Eles foram presos e autuados por furto qualificado.
O carro em que eles chegaram está agora no mesmo pátio de veículos apreendidos. Ivan já possui uma passagem pela polícia também por roubo.

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