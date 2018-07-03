Dupla é presa furtando peças de carros em pátio da polícia na Serra

Dois jovens foram presos enquanto furtavam peças de carros apreendidos no pátio da Polícia Civil localizado em frente ao Terminal de Laranjeiras, na Serra, na madrugada desta terça-feira (3). O terreno onde Ivan Augusto de Almeida Fernandes, 23 anos, e Amilton Vieira de Amorin Junior, de 26 anos, foram flagrados fica bem próximo da 3ª Delegacia Regional da Serra, para onde foram levados.
Segundo a Polícia Civil, os ladrões chegaram em um Celta e já haviam retirado algumas peças de um carro modelo Hunday I30. Eles foram presos e autuados por furto qualificado.
O carro em que eles chegaram está agora no mesmo pátio de veículos apreendidos. Ivan já possui uma passagem pela polícia também por roubo.