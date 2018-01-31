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Polícia

Dupla é presa com mais de R$ 400 em notas falsas em Guaçuí

Jovem de 18 anos e um adolescente de 15 anos contaram que compraram as notas em Minas Gerais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2018 às 12:59

Publicado em 31 de Janeiro de 2018 às 12:59

Ele confessou que estava trocando as notas no comércio da cidade Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Um jovem de 18 anos e um adolescente de 15 anos foram detidos com mais de R$ 400 em notas falsas na noite desta terça-feira (30) em Guaçuí, na Região do Caparaó. Eles passaram as notas em diversos comércios da região do bairro João Ferraz de Araújo.
A Polícia Militar foi acionada por pelo menos dois comerciantes que relataram que Ray Nunes Thuler de 18 anos e o adolescente compraram refrigerantes e pagaram com notas falsas de R$ 20,00. Eles foram detidos e com eles foram encontrados R$ 460,00 em notas falas de R$ 20,00 e R$ 260,00 em notas e moedas trocadas.
Ray contou para a PM que sabia que as notas eram falsas e que tentou passar para os comércios de Guaçuí. Disse ainda que as notas foram compradas de um morador de Caiana, em Minas Gerais . Eles foram conduzidos para a Delegacia de Plantão de Alegre.
Ray foi autuado em flagrante e o adolescente entregues para a mãe, que se comprometeu a apresentar o infrator para o Ministério Público quando solicitado.

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