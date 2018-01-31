Dupla é presa com mais de R$ 400 em notas falsas em Guaçuí

Ele confessou que estava trocando as notas no comércio da cidade Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Um jovem de 18 anos e um adolescente de 15 anos foram detidos com mais de R$ 400 em notas falsas na noite desta terça-feira (30) em Guaçuí, na Região do Caparaó. Eles passaram as notas em diversos comércios da região do bairro João Ferraz de Araújo.

A Polícia Militar foi acionada por pelo menos dois comerciantes que relataram que Ray Nunes Thuler de 18 anos e o adolescente compraram refrigerantes e pagaram com notas falsas de R$ 20,00. Eles foram detidos e com eles foram encontrados R$ 460,00 em notas falas de R$ 20,00 e R$ 260,00 em notas e moedas trocadas.

Ray contou para a PM que sabia que as notas eram falsas e que tentou passar para os comércios de Guaçuí. Disse ainda que as notas foram compradas de um morador de Caiana, em Minas Gerais . Eles foram conduzidos para a Delegacia de Plantão de Alegre.