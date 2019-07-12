Operação

Dupla é presa com drogas em Cachoeiro de Itapemirim

Leone Antônio Silva e Jordy Vaillant de Almeida possuíam mandados de prisão em aberto por envolvimento em homicídios qualificados e tráfico de drogas

Drogas foram apreendidas na operação Crédito: Divulgação/PC

Dois homens, identificados como Leone Antônio Silva, de 23 anos, e Jordy Vaillant de Almeida, de 22 anos, foram presos nesta sexta-feira (12), em Cachoeiro de Itapemirim, durante uma operação da polícia. A dupla foi flagrada com um tablete de maconha e comprimidos de ecstasy.

De acordo com a Polícia Civil, Leone e Jordy possuíam mandados de prisão em aberto por envolvimento em homicídios qualificados. Os conduzidos foram levados para a delegacia de plantão de Cachoeiro e os casos encaminhados ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.





APREENSÃO

Durante a operação realizada pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a polícia também encontrou drogas na casa de um foragido.

A ação policial, segundo o titular do DHPP, Felipe Vivas, faz parte da estratégia traçada para manter os índices de homicídios no menor patamar já verificado em toda série histórica, ou seja, 10 até o momento em comparação aos 29 registrados no mesmo período de 2018.









