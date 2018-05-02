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Sul do ES

Dupla é presa com droga, arma e espadas ninja em Cachoeiro

Antônio Marcos Candeia dos Passos e Luiz Henrique Passos Santos foram flagrados preparando cocaína para a venda

Publicado em 02 de Maio de 2018 às 14:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mai 2018 às 14:06
Todo material apreendido foi levado para a 7ª delegacia regional de Cachoeiro Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Dois jovens de 22 anos foram presos em flagrante com cocaína, espadas ninja e uma pistola no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Na hora da prisão eles estavam preparando a droga para ser vendida.
De acordo com a Polícia Militar, por volta das 20h50, uma equipe estava fazendo patrulhamento na região e recebeu a denúncia de que dois homens estariam traficando drogas dentro de uma casa em um beco da Rua Ecoporanga. Ao chegar no local, Antônio Marcos Candeia dos Passos e Luiz Henrique Passos Santos foram flagrados preparando a cocaína para a venda.
No local foram apreendidos uma Pistola Taurus 9 milímetros com sete munições intactas, 202 pinos de cocaína, uma porção grande de pasta base da mesma droga e duas espadas ninjas.
Antônio e Henrique foram levados para a 7ª delegacia regional onde foram autuados em flagrante e encaminhados para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.
 

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