Dupla é presa após rastreamento e acidente com carro roubado no Sul do ES

Dois homens de 32 e 39 anos foram presos após roubarem um carro no bairro Alto Monte Cristo, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado , na manhã dessa quarta-feira (2). Eles foram localizados em Castelo , na mesma região, depois se se envolverem em um acidente com o veículo. A polícia chegou até a dupla graças a um rastreamento por meio do celular da vítima, que ficou dentro do Volkswagen Fox.

Criminosos bateram em poste em Castelo após roubarem carro em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação | PMES

Segundo a Polícia Militar , uma mulher informou que teve o carro roubado por indivíduos armados e disse que o celular dela ficou dentro do veículo. Momentos depois, durante patrulhamento na cidade de Castelo, militares se depararam com o veículo no bairro Bela Vista, próximo ao Castelão, mas os suspeitos fugiram em alta velocidade.

De acordo com o Boletim Unificado da PM, houve perseguição policial e os criminosos realizaram manobras perigosas pela contramão. Ao chegarem na Rodovia Fued Nemer, eles colidiram com outro carro e, depois, bateram em um poste.

Arma

No boletim da PM consta que o suspeito que estava no carona abriu a porta com uma arma na mão e apontou em direção aos militares, que revidaram após a ameaça. Em seguida, a dupla se rendeu.

PM recuperou o carro roubado e apreendeu um simulacro de pistola. Segundo a corporação, um dos suspeitos – que conduzia o veículo – foi identificado como fugitivo da penitenciária de Vila Velha . O outro apresenta passagens pela Justiça.

A Polícia Militar apreendeu um simulacro de pistola Crédito: Divulgação / PM

O carro recuperado foi levado ao pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES) em Cachoeiro de Itapemirim onde, posteriormente, será vistoriado pela Polícia Civil

Segundo a PM, os dois homens foram encaminhados à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro e nenhum dos detidos foi baleado. Um deles, de acordo com a corporação, sofreu escoriação no rosto devido ao acidente com o veículo.

PM informou que alguns roubos cometidos nesta quarta-feira (2) e no dia 31 de outubro nos municípios podem ter sido cometidos pelos detidos.