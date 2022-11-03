Dupla é presa após rastreamento e acidente com carro roubado no Sul do ES

Dois homens de 32 e 39 anos foram presos após roubarem um carro no bairro Alto Monte Cristo, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na manhã dessa quarta-feira (2). Eles foram localizados em Castelo, na mesma região, depois se se envolverem em um acidente com o veículo. A polícia chegou até a dupla graças a um rastreamento por meio do celular da vítima, que ficou dentro do Volkswagen Fox.
Segundo a Polícia Militar, uma mulher informou que teve o carro roubado por indivíduos armados e disse que o celular dela ficou dentro do veículo. Momentos depois, durante patrulhamento na cidade de Castelo, militares se depararam com o veículo no bairro Bela Vista, próximo ao Castelão, mas os suspeitos fugiram em alta velocidade.
De acordo com o Boletim Unificado da PM, houve perseguição policial e os criminosos realizaram manobras perigosas pela contramão. Ao chegarem na Rodovia Fued Nemer, eles colidiram com outro carro e, depois, bateram em um poste.
Arma
No boletim da PM consta que o suspeito que estava no carona abriu a porta com uma arma na mão e apontou em direção aos militares, que revidaram após a ameaça. Em seguida, a dupla se rendeu.
A PM recuperou o carro roubado e apreendeu um simulacro de pistola. Segundo a corporação, um dos suspeitos – que conduzia o veículo – foi identificado como fugitivo da penitenciária de Vila Velha. O outro apresenta passagens pela Justiça.
O carro recuperado foi levado ao pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES) em Cachoeiro de Itapemirim onde, posteriormente, será vistoriado pela Polícia Civil.
Segundo a PM, os dois homens foram encaminhados à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro e nenhum dos detidos foi baleado. Um deles, de acordo com a corporação, sofreu escoriação no rosto devido ao acidente com o veículo.
A PM informou que alguns roubos cometidos nesta quarta-feira (2) e no dia 31 de outubro nos municípios podem ter sido cometidos pelos detidos.
A Polícia Civil disse que os suspeitos de 32 e 39 anos foram autuados em flagrante pelo crime de roubo. O mais velho também tinha mandado de prisão em aberto, que foi cumprido. Ambos foram encaminhados ao Sistema Prisional.