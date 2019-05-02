Celulares apreendidos pela Guarda Municipal Crédito: Divulgação/Guarda Municipal

Suspeitos de vender produtos roubados em aplicativos de compra e venda na internet, um homem de 27 anos foi preso e um adolescente de 17 anos foi apreendido na noite desta quarta-feira (01) no bairro São Torquato, em Vila Velha . A ação foi realizada pela Guarda Municipal de Vila Velha.

De acordo com a Guarda, um jovem teve um celular roubado e viu o aparelho à venda em dois sites especializados no ramos de compra e venda. Orientado pelo Serviço de Inteligência da Guarda, ele negociou a compra e marcou um encontro com o vendedor para finalizar o negócio na tarde desta quarta-feira, na praça Duque de Caxias, no Centro do município.

No entanto, em vez da vítima, agentes da Guarda Municipal à paisana foram ao ponto de encontro e avistaram o adolescente e o jovem de 27 anos. Segundo a Guarda, a dupla estava com o celular roubado. A vítima estava no local, mas não participou da negociação. Ele reconheceu o celular que estava com os suspeitos como sendo dele.

Your browser does not support the audio element. Dupla é presa após negociar venda de celular roubado na internet

De acordo com a Guarda, o suspeito disse que na casa dele, no bairro São Torquato, havia mais celulares. No imóvel, os agentes encontraram uma quantia em dinheiro não informada, 30 celulares, três tablets, dois carregadores portáteis e três bicicletas. De acordo com a Guarda, todos os materiais foram furtados ou roubados na Grande Vitória.