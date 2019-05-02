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Produtos roubados

Dupla é presa após negociar venda de celular roubado na internet

Um homem e um adolescente de 17 anos foram levados à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. Com eles, os agentes da Guarda Municipal apreenderam celulares, bicicletas e tablets

Publicado em 

02 mai 2019 às 00:54

Publicado em 02 de Maio de 2019 às 00:54

Celulares apreendidos pela Guarda Municipal Crédito: Divulgação/Guarda Municipal
Suspeitos de vender produtos roubados em aplicativos de compra e venda na internet, um homem de 27 anos foi preso e um adolescente de 17 anos foi apreendido na noite desta quarta-feira (01) no bairro São Torquato, em Vila Velha. A ação foi realizada pela Guarda Municipal de Vila Velha.
De acordo com a Guarda, um jovem teve um celular roubado e viu o aparelho à venda em dois sites especializados no ramos de compra e venda. Orientado pelo Serviço de Inteligência da Guarda, ele negociou a compra e marcou um encontro com o vendedor para finalizar o negócio na tarde desta quarta-feira, na praça Duque de Caxias, no Centro do município.
No entanto, em vez da vítima, agentes da Guarda Municipal à paisana foram ao ponto de encontro e avistaram o adolescente e o jovem de 27 anos. Segundo a Guarda, a dupla estava com o celular roubado. A vítima estava no local, mas não participou da negociação. Ele reconheceu o celular que estava com os suspeitos como sendo dele.
Dupla é presa após negociar venda de celular roubado na internet
De acordo com a Guarda, o suspeito disse que na casa dele, no bairro São Torquato, havia mais celulares. No imóvel, os agentes encontraram uma quantia em dinheiro não informada, 30 celulares, três tablets, dois carregadores portáteis e três bicicletas. De acordo com a Guarda, todos os materiais foram furtados ou roubados na Grande Vitória.
Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. Até o final da noite desta quarta os suspeitos ainda estavam detidos na delegacia para prestar depoimento.

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