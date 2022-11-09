Dupla é presa após assalto, perseguição e tiros em Jardim Camburi

Dois homens, de 22 e 33 anos, foram presos no bairro Jardim Camburi, em Vitória , na noite de terça-feira (8), após assaltarem uma pessoa perto de uma pizzaria. A dupla, que estava em uma moto, tentou fugir da polícia, mas foi alcançada e levada para uma delegacia. Um deles ficou ferido ao cair do veículo durante a fuga.

Segundo boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, dois policiais foram acionados, em uma avenida de Jardim Camburi, por uma jovem que relatou ter presenciado um assalto. Segundo ela, ao menos um deles estava com uma arma de fogo.

Após o acionamento, os policiais começaram a fazer patrulhamento no bairro. Ao passarem pela Rua Astrogildo Romão dos Anjos, no mesmo bairro, os militares visualizaram dois homens em uma moto e ordenaram que eles parassem. A ordem, no entanto, foi ignorada pela dupla, que continuou fugindo.

Um dos suspeitos fugiu a pé, mas foi preso pela Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva

Durante a perseguição policial, o condutor – identificado como Renan dos Santos Silvino, de 33 anos – tentou uma manobra para entrar em uma rua, mas acabou caindo com a motocicleta. Ele ficou no chão porque se machucou e foi imediatamente detido pela polícia. No momento da abordagem, foram encontrados dois celulares, uma bolsa com um jaleco, uma carteira com documentos, cartões e R$ 31,90 em espécie. Na cintura dele foi encontrada uma arma falsa.

Matheus Oliveira da Silva, de 23 anos, que estava na garupa da moto, ainda tentou fugir a pé. Em determinado momento, ele teria apontado uma arma para um dos policiais, fazendo menção de atirar. Um dos policiais, então, atirou duas vezes contra o suspeito. Segundo o boletim de ocorrência, os disparos foram efetuados considerando a "iminente injusta agressão". Os dois tiros não atingiram o jovem, que continuou fugindo.

Ainda durante a fuga, o suspeito pulou em um terreno baldio e depois ainda passou por outras casas. Com o apoio de outras viaturas, um cerco foi feito e a polícia conseguiu prender o suspeito. Ele estava com a mochila, onde estava o objeto apontado como arma de fogo, mas que, na verdade, era um simulacro de arma de fogo.

Matheus, que ficou ferido ao cair da moto, foi socorrido para o Hospital de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, antes de ser levado para a 1ª Delegacia Regional de Vitória com o outro suspeito e o material apreendido.