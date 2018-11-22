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Linha 507

Dupla é presa após arrastão em ônibus do Transcol na Serra

Assalto aconteceu na manhã desta quinta-feira (22) no coletivo da linha 507
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2018 às 15:31

Publicado em 22 de Novembro de 2018 às 15:31

Um ônibus do Transcol foi assaltado por dois bandidos, no bairro Jardim Limoeiro, na Serra, por volta de 10h30 da manhã desta quinta-feira (22). O coletivo faz a linha 507, que sai do Terminal de Laranjeiras, também na Serra, e vai até o Terminal do Ibes, em Vila Velha.
> Bandido é preso após fazer arrastão em Transcol e trocar tiros com a PM
Uma idosa, de 60 anos, que estava dentro do coletivo contou que, ao passar por um ponto de ônibus, os dois assaltantes entraram no ônibus. Quando o coletivo estava próximo a um restaurante da região, os dois indivíduos anunciaram o assalto e saíram recolhendo os celulares dos passageiros.
> Mais câmeras para inibir assaltos em ônibus do Transcol
A idosa revelou que os dois estavam muito nervosos e alterados. Ao saltar do veículo, os bandidos deixaram cair alguns celulares no chão, incluindo o dela. Segundo a vítima, após a ação, os passageiros saíram do coletivo e pegaram outros ônibus.
> Motorista do Transcol passa mal durante arrastão em Vitória
A Polícia Militar informou que, logo após o assalto, uma equipe conseguiu abordar os assaltantes e recuperar os nove celulares que foram levados dos passageiros, além de um revólver e uma réplica de arma que estavam com a dupla. A ocorrência será entregue na Delegacia Regional de Serra.
Procuradas pela equipe de reportagem do Gazeta Online, tanto a Ceturb, quanto a GVBus dizem ainda não ter conhecimento sobre o caso.
 

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