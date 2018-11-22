Dupla é presa após arrastão em ônibus do Transcol na Serra

Um ônibus do Transcol foi assaltado por dois bandidos, no bairro Jardim Limoeiro, na Serra , por volta de 10h30 da manhã desta quinta-feira (22). O coletivo faz a linha 507, que sai do Terminal de Laranjeiras, também na Serra, e vai até o Terminal do Ibes, em Vila Velha.

Uma idosa, de 60 anos, que estava dentro do coletivo contou que, ao passar por um ponto de ônibus, os dois assaltantes entraram no ônibus. Quando o coletivo estava próximo a um restaurante da região, os dois indivíduos anunciaram o assalto e saíram recolhendo os celulares dos passageiros.

A idosa revelou que os dois estavam muito nervosos e alterados. Ao saltar do veículo, os bandidos deixaram cair alguns celulares no chão, incluindo o dela. Segundo a vítima, após a ação, os passageiros saíram do coletivo e pegaram outros ônibus.

A Polícia Militar informou que, logo após o assalto, uma equipe conseguiu abordar os assaltantes e recuperar os nove celulares que foram levados dos passageiros, além de um revólver e uma réplica de arma que estavam com a dupla. A ocorrência será entregue na Delegacia Regional de Serra.

Procuradas pela equipe de reportagem do Gazeta Online, tanto a Ceturb, quanto a GVBus dizem ainda não ter conhecimento sobre o caso.

