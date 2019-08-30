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Assalto no Centro

Dupla é presa após agredir refém e agentes da Guarda de Vitória

O crime aconteceu na Avenida Jerônimo Monteiro, quando um assistente administrativo reagiu a um assalto. Um dos agentes da Guarda Municipal teve dois dedos da mão quebrados

Publicado em 30 de Agosto de 2019 às 05:48

Rachel Martins

Rachel Martins

Publicado em 

30 ago 2019 às 05:48
Pátio da Guarda Municipal de Vitória: dupla é presa após agredir refém e agentes Crédito: Fernando Madeira
Um assistente administrativo de 51 anos teve o braço quebrado ao reagir a um assalto no Centro de Vitória na madrugada desta sexta-feira (30). Ao serem abordados pela Guarda Municipal, os bandidos também quebraram dois dedos de um dos agentes.
>Bandidos assaltam passageiros em ônibus de Vitória
A vítima contou aos agentes que foi abordada pelos bandidos ao passar pela Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro, por volta de meia-noite. Segundo o assistente administrativo, os criminosos estavam armados com uma faca e exigiram celular, óculos e dinheiro.
Dupla é presa após agredir refém e agentes da Guarda de Vitória Crédito: Guarda Municipal de Vitória
Ele entrou em luta corporal com os bandidos e teve um braço quebrado. Os suspeitos fugiram com os objetos do assistente administrativo. Os agentes da Guarda Municipal foram acionados por meio da Central de Videomonitoramento e localizaram os criminosos em frente ao Palácio Anchieta.
A dupla reagiu à prisão, quebrou dois dedos da mão de um dos agentes, mas acabou presa. Eles foram encaminhados para a 1ª Delegacia Regional de Vitória. O celular da vítima foi recuperado.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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