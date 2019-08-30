Pátio da Guarda Municipal de Vitória: dupla é presa após agredir refém e agentes Crédito: Fernando Madeira

Guarda Municipal, os bandidos também quebraram dois dedos de um dos agentes. Um assistente administrativo de 51 anos teve o braço quebrado ao reagir a um assalto no Centro de Vitória na madrugada desta sexta-feira (30). Ao serem abordados pela, os bandidos também quebraram dois dedos de um dos agentes.

A vítima contou aos agentes que foi abordada pelos bandidos ao passar pela Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro, por volta de meia-noite. Segundo o assistente administrativo, os criminosos estavam armados com uma faca e exigiram celular, óculos e dinheiro.

Dupla é presa após agredir refém e agentes da Guarda de Vitória Crédito: Guarda Municipal de Vitória

Ele entrou em luta corporal com os bandidos e teve um braço quebrado. Os suspeitos fugiram com os objetos do assistente administrativo. Os agentes da Guarda Municipal foram acionados por meio da Central de Videomonitoramento e localizaram os criminosos em frente ao Palácio Anchieta

A dupla reagiu à prisão, quebrou dois dedos da mão de um dos agentes, mas acabou presa. Eles foram encaminhados para a 1ª Delegacia Regional de Vitória. O celular da vítima foi recuperado.