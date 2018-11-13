Carro usado para praticar os crimes, em Vitória Crédito: Luciney Araújo/ TV Gazeta

Um adolescente de 14 anos foi apreendido e um homem de 31 anos foi preso por volta das 20 horas desta segunda-feira (12), no bairro Itararé, em Vitória . De acordo com a polícia, os dois usavam a venda de peixes para praticar assaltos na região.

Enquanto o homem, identificado como Tiago de Jesus Barbosa, ficava no carro anunciando e limpando os peixes, o adolescente escolhia as vítimas na rua e anunciava o assalto. O menor, armado com um revólver calibre 32, exigia o celular das vítimas. Logo após o assalto, o adolescente voltava para o veículo e a dupla seguia para outras ruas, e até outros bairros, para repetir o crime.

Your browser does not support the audio element. Dupla é presa ao usar venda de peixes para cometer crimes em Vitória

Nesta segunda, uma das vítimas conseguiu acompanhar a ação dos criminosos e viu o menor de idade entrando no carro após praticar o assalto. A vítima entrou em contato com a Guarda Municipal de Vitória, que localizou a dupla, por volta das 20 horas, e os encaminhou para a Delegacia Regional de Vitória.

Interior do carro usado pelos suspeitos para disfarçar os crimes, em Vitória Crédito: Luciney Araújo/ TV Gazeta

No veículo foram encontrados cerca de 20 kg de peroá. Para evitar que os peixes estragassem, a Guarda Municipal entrou em contato com a esposa de Tiago. A mulher acionou alguns familiares e foi buscar os peixes na delegacia.

Os dois já possuem diversas passagens pela polícia, segundo a Guarda. Tiago foi autuado por roubo qualificado e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). Já o adolescente foi apresentado à Justiça e vai responder por ato infracional análogo ao crime de roubo.