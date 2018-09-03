Dupla é presa acusada de aplicar golpe do bilhete premiado no ES

Presos por golpe do bilhete premiado Crédito: Polícia Civil | Divulgação

Polícia Civil prendeu em flagrante nesta quinta-feira (30), em Goiabeiras, Vitória, dois indivíduos envolvidos em crimes de receptação e na prática do golpe do bilhete premiado. Nilto Felippe, de 56 anos, e Genival Sabino Dutra, de 48 anos, são da região Sul do Brasil e, desde 2011, já possuem condenações por esse tipo de crime, inclusive envolvendo outras pessoas da família. O golpe é antigo, mas continua fazendo vítimas. Aprendeu em flagrante nesta quinta-feira (30), em, dois indivíduos envolvidos em crimes de receptação e na prática do golpe do bilhete premiado. Nilto Felippe, de 56 anos, e Genival Sabino Dutra, de 48 anos, são da região Sul do Brasil e, desde 2011, já possuem condenações por esse tipo de crime, inclusive envolvendo outras pessoas da família.

Espírito Santo, um idoso de 87 anos já perdeu 20 mil reais em um único golpe praticado pela dupla. De acordo com a delegada Rhaiana Bremenkamp, titular da Delegacia Especializada de Crimes de Defraudações e Falsificações (Defa), os criminosos começaram a ser investigados a partir da denúncia deste último golpe. A polícia começou a investigação com o número da placa utilizado pela dupla no momento e, assim, conseguiram identificar os dois. Aqui no, um idoso de 87 anos já perdeu 20 mil reais em um único golpe praticado pela dupla. De acordo com a delegada Rhaiana Bremenkamp, titular da Delegacia Especializada de Crimes de Defraudações e Falsificações (), os criminosos começaram a ser investigados a partir da denúncia deste último golpe. A polícia começou a investigação com o número da placa utilizado pela dupla no momento e, assim, conseguiram identificar os dois.

O carro foi comprado em Curitiba com os documentos de uma dentista que não sabia que o próprio nome estava sendo utilizado para realizar esse tipo de compra. A polícia acredita que essa quadrilha pode ser ainda maior.

De acordo com a delegada, durante o golpe, Nilto se passava por um homem humilde e do interior, mas que havia acabado de ganhar na loteria uma quantia em dinheiro, só que ele não poderia retirar essa quantia porque estava sem os documentos porque a casa dele teria pegado fogo. A partir disso, ele pedia ajuda para outro idoso e perguntava se a pessoa poderia usar os próprios documentos para sacar o dinheiro. Os bandidos agiam afetando o psicológico da vítima, fazendo um teatro para que o idoso tivesse empatia.

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No meio dessa conversa, o acusado liga para uma suposta agência lotérica em que uma pessoa do outro lado da linha confirma que ele foi premiado só que, neste momento em que ele tenta convencer a vítima, aparece o segundo criminoso, Genival, que vem com o carro, mostrando status e aparentando ter uma boa condição financeira. Durante o teatro, ele entrega um envelope pro primeiro bandido com o suposto dinheiro e depois leva o alvo a uma agência. A vítima, então, entrega a quantia na mão dos bandidos que, logo em seguida, somem e largam a vítima sozinha, que percebe que foi alvo de um golpe.

Bilhetes usados no golpe Crédito: Polícia Civil | Divulgação

A delegada informou, ainda, que 100% das vítimas desse tipo de golpe são idosos - mais inocentes e disponíveis. Ela acredita que os acusados podem estar agindo há muito mais tempo. Outras pessoas da família deles também foram condenadas e, segundo Rhaiana, são especialistas nisso. A dupla vai responder por receptação, estelionato e associação criminosa.