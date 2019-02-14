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Quadrilha

Dupla é presa acusada de aliciar caminhoneiros e roubar cargas no ES

Adenilson Dias da Silva, de 41 anos, e Edivaldo de Carvalho Paim, de 35 anos, foram presos em Linhares. Eles convenciam os caminhoneiros a forjarem um roubo em troca de dinheiro

Publicado em 

14 fev 2019 às 13:58

Publicado em 14 de Fevereiro de 2019 às 13:58

Denilson Dias da Silva, 41 anos, e Edivaldo de Carvalho Paim, 35 anos, foram presos em Linhares acusados de aliciar caminhoneiros Crédito: Divulgação
Dois homens foram presos em Linhares, na manhã desta quarta-feira (13), acusados de aliciar caminhoneiros, fazendo com que eles fingissem um roubo a carga em troca de dinheiro. Adenilson Dias da Silva, de 41 anos, e Edivaldo de Carvalho Paim, de 35 anos, estavam em casa e foram encontrados após denúncia anônima.
Segundo informações passadas durante entrevista coletiva, nesta quinta-feira (14), o titular da Delegacia Especializada de Crimes Contra o Transporte de Cargas,  delegado Gabriel Monteiro, explicou que os suspeitos combinavam o falso roubo com caminhoneiros, oferecendo de mil a dez mil reais, dependendo do valor da carga, para que a ação fosse realizada.
O ESQUEMA
De acordo com o delegado Gabriel Monteiro, os acusados combinavam com os caminhoneiros de pararem em um determinado ponto e a carga era passada para outros carros e vendida pela quadrilha. Depois disso, o caminhoneiro ia até uma delegacia e registrava um boletim de ocorrência, afirmando ter sido roubado.
CAMINHONEIRO DETIDO
A polícia chegou até os dois primeiros suspeitos, Adenilson Dias da Silva e Edivaldo de Carvalho Paim, depois que o caminhoneiro Neilson Salles foi preso e confessou o esquema. Neilson registrou três boletins de ocorrência no período de um ano, o que acabou gerando desconfiança na polícia, que realizou uma investigação.
SUSPEITO FORAGIDO
Além dos Adenilson e Edivaldo, outro suspeito de participação na quadrilha tem mandado de prisão em aberto e é considerado foragido. Wellis de Carvalho Paim, de 32 anos, é irmão de Edivaldo.
A última ação da quadrilha aconteceu na região de Civit, na Serra, em novembro do ano passado. A carga desviada na ação foi de café, avaliada em R$ 370 mil. A polícia ainda não tem informações sobre qual foi o destino da mercadoria.
A polícia deve seguir com a investigação para descobrir se há mais pessoas envolvidas na quadrilha e também para saber quantos caminhoneiros foram aliciados.
Com informações de Mayra Bandeira 

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