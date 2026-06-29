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Em Mimoso do Sul

Dupla é condenada a mais de 65 anos de prisão por assassinato no Sul do ES

Crime ocorreu em 8 de setembro de 2023; os réus foram identificados como Alexandre Nascimento da Silva e Andreilton da Silva Mariano

Publicado em 29 de Junho de 2026 às 13:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2026 às 13:46
Fórum de Mimodo do Sul
Fórum de Mimoso do Sul Crédito: Divulgação | TJES

A Justiça condenou dois homens a mais de 65 anos de prisão por um homicídio ocorrido na zona rural de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. Alexandre Nascimento da Silva e Andreilton da Silva Mariano são acusados de matar Flávio do Nascimento dos Reis, em 8 de setembro de 2023. De acordo com o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), a vítima foi morta a pedradas e com uma facada no pescoço. O crime teria relação com o tráfico de drogas.


O júri aconteceu na quinta-feira (25). Alexandre Nascimento da Silva foi condenado a 35 anos de prisão. Já Andreilton da Silva Mariano recebeu pena de 30 anos e 4 meses de reclusão.


Os dois responderam pelos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menores, com incidência da causa de aumento prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, devido à participação de um adolescente na execução do crime.


Na decisão, a Justiça reconheceu as qualificadoras de motivo torpe, meio cruel, dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima. O magistrado também destacou a gravidade dos fatos, o planejamento do crime, a extrema violência empregada e o envolvimento de um adolescente no homicídio.


Os condenados não poderão recorrer em liberdade. A Justiça determinou a execução provisória imediata das penas.

O crime

O homicídio ocorreu em 8 de setembro de 2023, na localidade de Mangueira. A vítima possuía uma dívida relacionada ao tráfico de drogas e Alexandre Nascimento da Silva, apontado como líder do grupo criminoso do tráfico de drogas na região, determinou a execução de Flávio.


Conforme apurado no processo, Flávio do Nascimento dos Reis foi atraído para um local ermo para consumir drogas com os envolvidos. Lá, ele foi surpreendido e atingido com golpes de pedra na cabeça, teve os pés e as mãos amarrados e, em seguida, sofreu golpe de faca no pescoço. O corpo foi encontrado dois dias depois em um pasto da região.

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