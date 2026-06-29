Dupla é condenada a mais de 65 anos de prisão por assassinato no Sul do ES

A Justiça condenou dois homens a mais de 65 anos de prisão por um homicídio ocorrido na zona rural de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. Alexandre Nascimento da Silva e Andreilton da Silva Mariano são acusados de matar Flávio do Nascimento dos Reis, em 8 de setembro de 2023. De acordo com o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), a vítima foi morta a pedradas e com uma facada no pescoço. O crime teria relação com o tráfico de drogas.





O júri aconteceu na quinta-feira (25). Alexandre Nascimento da Silva foi condenado a 35 anos de prisão. Já Andreilton da Silva Mariano recebeu pena de 30 anos e 4 meses de reclusão.





Os dois responderam pelos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menores, com incidência da causa de aumento prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, devido à participação de um adolescente na execução do crime.





Na decisão, a Justiça reconheceu as qualificadoras de motivo torpe, meio cruel, dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima. O magistrado também destacou a gravidade dos fatos, o planejamento do crime, a extrema violência empregada e o envolvimento de um adolescente no homicídio.





Os condenados não poderão recorrer em liberdade. A Justiça determinou a execução provisória imediata das penas.