Dupla dá sonífero e estupra adolescente de 15 anos em Pedro Canário

Uma adolescente de 15 anos foi estuprada por dois homens no bairro Esplanada, em Pedro Canário, no Noroeste do Estado, no final da tarde deste domingo (22). Os acusados teriam feito a vítima beber um líquido que a adormeceu e se aproveitaram para abusar sexualmente dela.
De acordo com a Polícia Militar, a menina disse que, por volta das 17 horas, estava atrás do muro do cemitério da cidade para acessar o Wi-Fi que é liberado naquela área, quando foi abordada pelos dois suspeitos. Eles teriam obrigado a adolescente a consumir uma bebida que a fez adormecer e a levaram para a barragem que fica no final do bairro. No local, teriam estuprado a vítima.
Ao acordar, a adolescente afirma que os homens já tinham ido embora e ela estava com dores pelo corpo e sentindo tontura. Ela seguiu até a casa de uma parente e contou o que tinha acontecido. A familiar levou a menina ao Hospital Menino Jesus e ligou para a Polícia Militar. O Conselho Tutelar foi acionado pelo hospital e acompanha o caso.
A vítima também contou para os militares que já foi abusada sexualmente por um tio que mora na mesma casa que ela. Os policiais levaram a adolescente para a delegacia local e o Conselho Tutelar acompanhou. O caso agora será investigado pela Delegacia de Pedro Canário.