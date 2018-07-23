Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Abuso sexual

Dupla dá sonífero e estupra adolescente de 15 anos em Pedro Canário

Suspeitos fizeram a vítima beber um líquido que a deixou desacordada e se aproveitaram para abusar sexualmente dela. O caso aconteceu no domingo (22)
Redação de A Gazeta

Publicado em 23 de Julho de 2018 às 15:24

Caso foi registrado na Delegacia de Pedro Canário Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Uma adolescente de 15 anos foi estuprada por dois homens no bairro Esplanada, em Pedro Canário, no Noroeste do Estado, no final da tarde deste domingo (22). Os acusados teriam feito a vítima beber um líquido que a adormeceu e se aproveitaram para abusar sexualmente dela.
De acordo com a Polícia Militar, a menina disse que, por volta das 17 horas, estava atrás do muro do cemitério da cidade para acessar o Wi-Fi que é liberado naquela área, quando foi abordada pelos dois suspeitos. Eles teriam obrigado a adolescente a consumir uma bebida que a fez adormecer e a levaram para a barragem que fica no final do bairro. No local, teriam estuprado a vítima.
Ao acordar, a adolescente afirma que os homens já tinham ido embora e ela estava com dores pelo corpo e sentindo tontura. Ela seguiu até a casa de uma parente e contou o que tinha acontecido. A familiar levou a menina ao Hospital Menino Jesus e ligou para a Polícia Militar. O Conselho Tutelar foi acionado pelo hospital e acompanha o caso.
A vítima também contou para os militares que já foi abusada sexualmente por um tio que mora na mesma casa que ela. Os policiais levaram a adolescente para a delegacia local e o Conselho Tutelar acompanhou. O caso agora será investigado pela Delegacia de Pedro Canário.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados