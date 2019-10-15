Vitória

Dupla armada com faca é presa após assaltar passageiros do Transcol

Dois suspeitos - um homem e uma mulher - foram presos pela Polícia Militar logo após o crime

Publicado em 15 de outubro de 2019 às 09:51 - Atualizado há 6 anos

Polícia apreendeu facas e recuperou objetos roubados Crédito: Divulgação/PMES

Dupla armada com faca é presa após assaltar passageiros do Transcol

Uma gangue armada com facas assaltou passageiros em um Transcol que faz a linha 591 (Serra - Terminal de Campo Grande) quando o veículo seguia pela Avenida Vitória, em Vitória, às 23h desta segunda-feira (14). Wendel Oliveira Barbosa, 21 anos, e Apoliana Santos Silva, 27 anos, foram presos.

Segundo a polícia, Wendel, Apoliana e os comparsas roubaram celulares, relógio, cordões, mochilas e dinheiro de sete passageiros e também do cobrador. Após o saque, os criminosos fugiram em direção ao bairro Bento Ferreira. As vítimas seguiram até a 1ª Delegacia Regional de Vitória, a poucos metros do local de onde os bandidos desceram do coletivo.

Policiais militares que estavam na delegacia registrando outra ocorrência foram informados pelas vítimas, realizaram buscas e encontraram Wendel e Apoliana. Com ele, foram encontrados uma mochila e alguns produtos do roubo. Já com a mulher foram localizados celulares, duas mochilas e uma faca. Os dois foram reconhecidos pelas vítimas. A dupla foi levada para 1ª Delegacia Regional e autuada por roubo. Na manhã desta terça-feira (15), os dois foram encaminhados para o Centro de Triagem de Viana. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Transporte de Passageiros (DCCTP).

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta