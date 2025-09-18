Assalto

Dupla agride adolescente e rouba bicicleta, celular e cartão de crédito em Linhares

O crime aconteceu quando o garoto, que havia ido ao supermercado para comprar alguns itens a pedido da mãe, encontrou um amigo na esquina e parou para conversar

Vitor Recla Repórter / [email protected]

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 19:09

Um adolescente de 14 anos foi vítima de um assalto, no bairro São José, em Linhares, na noite de quarta-feira (17). No vídeo registrado por uma câmera de segurança, é possível ver que dois jovens o abordaram e levaram o celular, bicicleta e o cartão da mãe do garoto. Antes de levarem os objetos, o jovem foi agredido.

O crime aconteceu quando o jovem, que havia ido ao supermercado para comprar alguns itens a pedido da mãe, encontrou um amigo na esquina e parou para conversar. O prejuízo, segundo a família, chega aos R$6 mil.

A reportagem conversou com os pais da vítima, que não quiseram se identificar, mas contaram que foi nesse momento de conversa com o amigo que ele foi surpreendido pela ação dos criminosos.

Segundo a família, a bicicleta é avaliada em mais de R$ 4 mil Crédito: Divulgação | Acervo Família

“Quando ele olhou para o lado, já vieram dois caras em cima dele. Um empurrou ele da bicicleta e, quando ele caiu, o outro montou na nela e saiu", disse o pai do adolescente. Nas imagens também é possível ver que um homem que praticava atividade física no momento do crime na rua do assalto, até tenta ajudar a deter os assaltantes, mas sem sucesso.

Durante a abordagem dos criminosos, o celular que estava na mão do garoto e o cartão de crédito da mãe dele, que estava na capinha do aparelho, caíram e foram roubados. Logo depois do crime, os criminosos usaram o cartão em estabelecimentos comerciais. Os pais da vítima contaram que os assaltantes realizaram três transações de R$ 100,00 cada. Até o momento, os suspeitos não foram localizados e os objetos roubados não foram recuperados.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Linhares que trabalha para que os suspeitos sejam identificados e responsabilizados.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta