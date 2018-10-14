Duas pessoas são atingidas por tiros em Cachoeiro de Itapemirim

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após serem atingidas por disparos de arma de fogo na tarde deste sábado (13), no bairro Alto União, em

De acordo com afoi acionado e encaminhou a vítima para um hospital da região. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

Segundo a Polícia Civil, o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município. Mais informações não serão passadas para não atrapalhar as investigações.