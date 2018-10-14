Duas pessoas são atingidas por tiros em Cachoeiro de Itapemirim

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após serem atingidas por disparos de arma de fogo na tarde deste sábado (13), no bairro Alto União, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Estado.
De acordo com a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima para um hospital da região. Não há informações sobre o estado de saúde dela.
Segundo a Polícia Civil, o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município. Mais informações não serão passadas para não atrapalhar as investigações.
As vítimas também não foram identificadas pela polícia.