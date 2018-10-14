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Uma não resistiu

Duas pessoas são atingidas por tiros em Cachoeiro de Itapemirim

O crime aconteceu no bairro Alto União
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 out 2018 às 00:45

Publicado em 14 de Outubro de 2018 às 00:45

Crédito: Pixabay
Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após serem atingidas por disparos de arma de fogo na tarde deste sábado (13), no bairro Alto União, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Estado
De acordo com a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima para um hospital da região. Não há informações sobre o estado de saúde dela.
Segundo a Polícia Civil, o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município. Mais informações não serão passadas para não atrapalhar as investigações.
As vítimas também não foram identificadas pela polícia. 
 

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