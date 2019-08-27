Home
>
Polícia
>
Duas adolescentes tentam assaltar ônibus em Nova Venécia

Duas adolescentes tentam assaltar ônibus em Nova Venécia

Jovens de 13 e 16 anos de idade utilizaram armas falsas na ação; elas foram ouvidas e liberadas

Gazeta Online

Larissa Avilez

Repórter / [email protected]

Publicado em 27 de agosto de 2019 às 20:48

 - Atualizado há 6 anos

Duas adolescentes usam armas falsas para tentar assaltar ônibus em Nova Venécia, no Noroeste do ES Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Duas adolescentes, de apenas 13 e 16 anos de idade cada, tentaram assaltar um ônibus, em Nova Venécia, no Noroeste do Estado, na segunda-feira (26). Para a ação, que aconteceu por volta das 15h, no bairro São Cristóvão, elas utilizaram duas pistolas falsas. Ambas acabaram detidas horas depois.

Recomendado para você

O suspeito, de 19 anos, era um dos chefes do tráfico do bairro Guaranhuns, mas morava em Nova Itaparica

Traficante ligado ao TCP é preso ao entrar em carro de aplicativo em Vila Velha

Um homem de 22 anos e um adolescente de 15 foram localizados e detidos; um terceiro envolvido é procurado pelo crime, que culminou no roubo de cerca de R$ 140 mil

Envolvidos em roubo a dono de padaria em Sooretama são detidos em Linhares

Uma servidora da educação e duas da saúde municipal foram indiciadas por homicídio culposo (quando não há intenção de matar). A denúncia foi encaminhada ao Ministério Público do Espírito Santo

Servidoras vão responder por morte de criança agredida em escola de Ibatiba

> Em uma semana, 8 assaltos a ônibus em Linhares e Sooretama

De acordo com informações passadas por testemunhas à Polícia Militar, elas teriam apontado as réplicas de arma de fogo em direção ao ônibus no intuito de pará-lo. No entanto, quando o motorista percebeu que seria assaltado, ele acelerou o veículo e conseguiu evitar o crime. Detida, a dupla foi levada para a Delegacia Regional de Nova Venécia.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que as adolescentes foram ouvidas e liberadas, pois a autoridade policial entendeu não haver elementos suficientes para detenção em flagrante, já que portar arma falsa não é crime e nenhuma vítima compareceu à delegacia para reconhecê-las. O caso seguirá sob investigação.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

ônibus

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais