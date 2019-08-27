Noroeste do ES

Duas adolescentes tentam assaltar ônibus em Nova Venécia

Jovens de 13 e 16 anos de idade utilizaram armas falsas na ação; elas foram ouvidas e liberadas

Publicado em 27 de agosto de 2019 às 20:48 - Atualizado há 6 anos

Duas adolescentes usam armas falsas para tentar assaltar ônibus em Nova Venécia, no Noroeste do ES Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Duas adolescentes, de apenas 13 e 16 anos de idade cada, tentaram assaltar um ônibus, em Nova Venécia, no Noroeste do Estado, na segunda-feira (26). Para a ação, que aconteceu por volta das 15h, no bairro São Cristóvão, elas utilizaram duas pistolas falsas. Ambas acabaram detidas horas depois.

De acordo com informações passadas por testemunhas à Polícia Militar, elas teriam apontado as réplicas de arma de fogo em direção ao ônibus no intuito de pará-lo. No entanto, quando o motorista percebeu que seria assaltado, ele acelerou o veículo e conseguiu evitar o crime. Detida, a dupla foi levada para a Delegacia Regional de Nova Venécia.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que as adolescentes foram ouvidas e liberadas, pois a autoridade policial entendeu não haver elementos suficientes para detenção em flagrante, já que portar arma falsa não é crime e nenhuma vítima compareceu à delegacia para reconhecê-las. O caso seguirá sob investigação.

