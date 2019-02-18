Drogas e máquinas caça-níqueis apreendidas após operação em Vila Velha

Durante a operação realizada também na madrugada do sábado (16), os fiscais de Vigilância Sanitária interditaram um bar, no bairro Dom João Batista, por causa da situação precária do estabelecimento. O local foi notificado para regularizar os alvarás de funcionamento e ambiental. Outro bar no mesmo bairro e um cerimonial emtambém foram notificados a regularizarem as licenças para o funcionamento.