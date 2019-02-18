Drogas e máquinas caça-níqueis apreendidas após operação em Vila Velha

A Operação Mandela, realizada neste final de semana, resultou na apreensão de drogas, máquinas caça-níquéis e a interdição de um bar, localizado no bairro Dom João Batista, em Vila Velha. Outros dois estabelecimentos também foram notificados pela fiscalização da prefeitura do município, entre eles, um cerimonial.
De acordo com a Prefeitura de Vila Velha, as máquinas caça-níquéis foram apreendidas na madrugada deste domingo (17), no Bairro Glória. O dono do estabelecimento, de 44 anos, foi detido e levado à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. De acordo com a Polícia Civil, ele assinou um Termo Circunstanciado e vai responder em liberdade.
Na mesma noite, militares da Força Tática da Policia Militar tiveram que lançar bomba de gás lacrimogênio para dispersar um grupo de pessoas que se aglomerou no ponto final da Glória para uma festa clandestina, após o término de um bloco de carnaval.
Durante a operação realizada também na madrugada do sábado (16), os fiscais de Vigilância Sanitária interditaram um bar, no bairro Dom João Batista, por causa da situação precária do estabelecimento. O local foi notificado para regularizar os alvarás de funcionamento e ambiental. Outro bar no mesmo bairro e um cerimonial em Vale Encantado também foram notificados a regularizarem as licenças para o funcionamento.
Após abordagens a suspeitos, agentes da Guarda Municipal encontraram 21 pinos de cocaína em um terreno baldio em Dom João Batista. A droga foi apreendida.
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