Droga em presídio no ES: Justiça manda soltar advogados

Flagrante aconteceu no Complexo Prisional de Viana Crédito: Carlos Alberto Silva

trio que foi preso em flagrante suspeito de tentar passar uma carga de 40 buchas de maconha para um interno no Centro de Detenção Provisória II, em Viana. A decisão foi dada após audiência de custódia na manhã desta quinta. Maycon Costa de Oliveira, que negou ter cometido o crime, foi detido junto com outra advogada, Makerlly Costa Santos, de 25 anos e Laysa Cristina Neves Daud Velozo, de 24 anos, que é mulher do detento cliente da dupla. A Justiça mandou soltar nesta quinta-feira (29) opara um interno no Centro de Detenção Provisória II, em. A decisão foi dada após audiência de custódia na manhã desta quinta. Maycon Costa de Oliveira, que negou ter cometido o crime, foi detido junto com outra advogada, Makerlly Costa Santos, de 25 anos e Laysa Cristina Neves Daud Velozo, de 24 anos, que é mulher do detento cliente da dupla.

A reportagem do Gazeta Online tentou ter acesso ao processo da ação, mas não conseguiu obter mais detalhes sobre a decisão do juiz. A Secretaria de Justiça (Sejus) informou que vai apurar se os acusados já deixaram a prisão.

OAB-ES PEDIU SUSPENSÃO DE ADVOGADOS

pediu a suspensão preventiva do advogado Maycon e a parceira Makerlly. Por meio de nota, Homero Mafra disse que "os fatos têm natureza grave e trazem repercussão prejudicial à dignidade da advocacia". O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil seccional Espírito Santo (OAB-ES) informou nesta quarta (28) que a instituição. Por meio de nota, Homero Mafra disse que "os fatos têm natureza grave e trazem repercussão prejudicial à dignidade da advocacia".

Em breve conversa nesta quarta-feira (28), o presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB-ES, que acompanha o caso, informou que a decisão de suspensão tomada pelo presidente da ordem é de praxe em situações deste tipo. "O presidente da Ordem comunica ao Tribunal de Ética; ele requereu a suspensão preventiva e, quem vai decidir se suspende ou não, é o tribunal", disse Ricardo Pimentel.

De acordo com ele, o prazo de suspensão máxima é de 90 dias. "Este seria o prazo para apuração do caso", disse.

INVESTIGAÇÃO

Na última quarta-feira (21), os inspetores penitenciários teriam conseguido a informação de que a entrega do material aconteceria naquela data.

Maycon chegou ao presídio, acompanhado por Laysa, e entrou na sala para começar as conversas com os clientes. Enquanto isso, a mulher ficou do lado de fora, onde estaria escrevendo uma carta para o marido.

O advogado entrou no local, pegou uma carga de 40 buchas de maconha, que estavam dentro de uma sacola pequena, e tentou passar para um preso, por cima do vidro que evita o contato com os detentos.

Porém, Maycon teria ficado nervoso com a situação e, como não conseguiu entregar a droga, tentou se livrar do material, jogando no canto da parede, no chão da sala. Ele seria o único presente no local naquele momento.

Após o advogado sair do parlatório, os inspetores penitenciários, já sabendo da possível tentativa de entrega dos entorpecentes, entraram e acabaram encontrando a sacola.

Os envolvidos na situação foram detidos e encaminhados à 4ª Delegacia Regional. No local, Maycon ligou para a sócia, Makerlly, que foi até a unidade para saber o que estava acontecendo.

Em meio à confecção da ocorrência, o delegado recebeu informações anônimas de que ela teria participado da negociação para entrega da droga, intermediando o contato do cliente, com o detento que receberia o material .

SUSPEITOS NEGAM CRIME

Maycon, Markerlly e Laysa prestaram depoimento e negaram os crimes. O advogado disse que não foi ele quem entrou com a droga no presídio e nem sabe como o entorpecente foi parar ali dentro.

Já a sócia afirmou que nunca intermediou entrega de drogas no presídio e sequer sabia que o colega de trabalho estaria envolvido nisso. A mulher do preso disse que estava no presídio somente para entregar a carta ao marido, que é cliente do advogado.