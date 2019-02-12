Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em até 180 dias

DPM da Vila Rubim, em Vitória, vai passar por reformas

O projeto da obra prevê melhorias estruturais de alvenaria e na parte elétrica do prédio

Publicado em 

12 fev 2019 às 17:02

Publicado em 12 de Fevereiro de 2019 às 17:02

Prédio onde vai funcionar o DPM da Vila Rubim após as reforças Crédito: Hélio Filho/Secom
O Destacamento de Polícia Militar (DPM) da Vila Rubim, em Vitória, vai passar por reformas. O início das obras foi autorizado pelo Governo do Estado na manhã desta terça-feira (12). Um edifício foi cedido pelo Banestes à PMES e será revitalizado.
O projeto da obra prevê melhorias estruturais de alvenaria e na parte elétrica do prédio, além de adaptação para pessoas com deficiência física. O imóvel fica próximo do atual local de funcionamento do DPM. O valor previsto para a reforma é de R$ 445 mil.
A partir da autorização do governador, a empresa que venceu o processo de licitação tem prazo de 180 dias entre o início e o fim da obra. A edificação tem dois andares, com recepção, sala de atendimento à comunidade, sala administrativa, sala de rádio, almoxarifado, cozinha com refeitório, depósito de material de limpeza, banheiros acessíveis feminino e masculino, vestiário feminino e masculino, sala de comando, sala de subcomando e sala de sargenteação.
De acordo com o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá, além de trazer dignidade aos policiais, o novo DPM vai aproximar ainda mais o patrulhamento a população. “A gente dá um passo importante para que a Polícia Militar esteja cada vez mais próxima, trazendo sensação de segurança e integração com essa comunidade tão importante”, ressaltou.
A Sesp foi questionada sobre a possibilidade de aumento no número de policiais que atendem à região e para informar o que acontece com o antigo DPM, mas não explicou até o momento.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados