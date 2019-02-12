Prédio onde vai funcionar o DPM da Vila Rubim após as reforças Crédito: Hélio Filho/Secom

O Destacamento de Polícia Militar (DPM) da Vila Rubim, em Vitória, vai passar por reformas. O início das obras foi autorizado pelo Governo do Estado na manhã desta terça-feira (12). Um edifício foi cedido pelo Banestes à PMES e será revitalizado.

O projeto da obra prevê melhorias estruturais de alvenaria e na parte elétrica do prédio, além de adaptação para pessoas com deficiência física. O imóvel fica próximo do atual local de funcionamento do DPM. O valor previsto para a reforma é de R$ 445 mil.

A partir da autorização do governador, a empresa que venceu o processo de licitação tem prazo de 180 dias entre o início e o fim da obra. A edificação tem dois andares, com recepção, sala de atendimento à comunidade, sala administrativa, sala de rádio, almoxarifado, cozinha com refeitório, depósito de material de limpeza, banheiros acessíveis feminino e masculino, vestiário feminino e masculino, sala de comando, sala de subcomando e sala de sargenteação.

De acordo com o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá, além de trazer dignidade aos policiais, o novo DPM vai aproximar ainda mais o patrulhamento a população. “A gente dá um passo importante para que a Polícia Militar esteja cada vez mais próxima, trazendo sensação de segurança e integração com essa comunidade tão importante”, ressaltou.