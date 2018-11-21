Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Operação "Raptores"

Donos de oficinas são presos acusados de adulterar eixos de carretas

Os veículos tinham a capacidade de carga aumentada de forma clandestina e sem passar por diversos critérios e exigências dos órgãos de fiscalização

Publicado em 21 de Novembro de 2018 às 15:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2018 às 15:35
Policiais cumprem mandado em oficina de Viana Crédito: André Falcão/TV Gazeta
Quatro pessoas foram presas na manhã desta quarta-feira (21) em uma operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público Estadual (MP-ES). Segundo a PRF e o Gaeco, elas fazem parte de uma quadrilha responsável por alterar o eixo de carretas no Espírito Santo, fazendo com que os veículos circulassem com limite de peso além do permitido por lei.
Na prática, segundo as investigações, os veículos tinham a capacidade de carga aumentada de forma clandestina e sem passar por diversos critérios e exigências dos órgãos de fiscalização, levando risco para as estradas federais e ocasionando acidentes. As modificações afetam partes importantes dos veículos, como freios, pneus e outros sistemas.
> Carreta que causou 23 mortes em Guarapari estava com eixo adulterado
Os presos são donos de quatro oficinas localizadas em Viana, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim. Dono de uma das oficinas de Viana, Wilson Patrício era responsável por fazer as intermediações da quadrilha com Minas Gerais. Já Mário (identificado apenas pelo primeiro nome), era o cabeça da organização criminosa e responsável pelos contatos com a Bahia. Os outros dois presos não tiveram os nomes divulgados. 
Além dos quatro presos, havia um quinto mandado de prisão para o Espírito Santo. Um homem, identificado como Clediomar, e considerado braço direito de Wilson Patrício, está foragido. A polícia foi até a casa dele em Vila Velha, mas não o encontrou porque o homem mudou de endereço. 
A ação, batizada de "Operação Raptores" tinha 36 mandados (15 de prisão e 21 de busca e apreensão) nos estados do Espírito Santo, Bahia e Minas Gerais. Dos 15 mandados de prisão, dois não foram cumpridos. Além de Clediomar, também há um foragido na Bahia.
VÍDEO: POLICIAIS CUMPREM MANDADO EM ITAPARICA
FOTOS DA OPERAÇÃO

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados