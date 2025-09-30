Bairro Muquiçaba

Donos de loja são furtados por dupla ajudada por eles em projeto social de Guarapari

Suspeitos, de 32 e 39 anos, já haviam recebido ajuda dos proprietários do estabelecimento em projeto social; parte dos produtos não foi recuperada e prejuízo é estimado em R$ 4 mil

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 10:35

Dois homens, de 32 e 39 anos, foram presos na madrugada de domingo (28) após invadirem e furtarem uma loja de roupas no bairro Muquiçaba, em Guarapari. Os donos do estabelecimento foram surpreendidos ao descobrirem que os suspeitos do crime já haviam recebido ajuda deles em um projeto social.

De acordo com a Polícia Civil, a dona do comércio relatou que a dupla levou um saco cheio de roupas. A ação foi percebida após a proprietária do imóvel entrar em contato para informar sobre o arrombamento.

Ao analisar as imagens da câmera de segurança, a dona do estabelecimento reconheceu os suspeitos, pois ambos já haviam passado por uma casa de recuperação como usuários de drogas. Além disso, ela e o marido mantêm em Guarapari um local de apoio ligado a uma igreja, onde os suspeitos procuraram ajuda no passado.

Dupla presa após furtar loja de roupas em Guarapari Crédito: Leitor A Gazeta

Após compartilhar os vídeos em grupos da igreja, o casal recebeu informações de que os suspeitos estavam em um bar no bairro São Gabriel. Temendo represálias do tráfico, por serem evangélicos, eles decidiram conduzir os homens até uma delegacia.

Na abordagem, o suspeito de 32 anos vestia uma camisa de time furtada da loja. Já o de 39 anos carregava uma mochila com roupas pessoais, R$ 122 em dinheiro, perfumes e peças de roupa da loja, além de drogas — quatro pinos de cocaína e duas pedras de crack. Parte dos produtos não foi recuperada, e o prejuízo estimado, segundo a Polícia Civil, é de cerca de R$ 4 mil, já que alguns itens possivelmente foram revendidos.

Durante o depoimento, o homem de 32 anos disse que ficou do lado de fora vigiando enquanto o comparsa arrombava o local, quebrando dois cadeados, e depois lhe entregou a camisa. Ele também contou que entrou rapidamente para pegar alguns objetos antes de fugir.

A proprietária acrescentou que já havia registrado ocorrência contra o suspeito de 39 anos por ameaças. Ela tem a guarda dos três filhos dele.

Os dois foram autuados em flagrante por furto qualificado e encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari.

