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Comércio ilegal

Donos de ferros-velhos são detidos em operação da polícia na Serra

Operação “Tarega” ocorreu  na manhã desta quarta (20) e também apreendeu hidrômetros e 150 kg de cobre furtados que, segundo a polícia, seriam comercializados

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 18:23

Matheus Metzker Vieira

Matheus Metzker Vieira

Publicado em 

20 out 2021 às 18:23
Polícia Civil realiza operação em ferros-velhos e detém três pessoas na Serra
Durante a Operação “Tarega”, da Polícia Civil, três pessoas foram detidas na Serra Crédito: Divulgação I Polícia Civil
Três proprietários de ferros-velhos da Serra foram detidos durante a Operação Tarega, deflagrada pela Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (20). A ação foi realizada para coibir a receptação de produtos furtados, com o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão. Cerca de 150 kg de cobre foram apreendidos, além de vários hidrômetros.
A operação foi realizada em quatro bairros da Serra. Em Novo Horizonte, foram apreendidos cerca de 100 kg de cobre e um homem de 62 anos foi detido. Já em Jardim Tropical, a polícia deteve um jovem de 20 anos e apreendeu 10 kg de fios de cobre, além de 40 kg de cobre de mel e uma caderneta de anotações.
No bairro Jardim Limoeiro, um idoso de 69 anos foi detido e a polícia apreendeu 81 hidrômetros, seis partes metálicas de hidrômetros e uma porção de fios de cobre. Em Rosário de Fátima, não foram encontradas irregularidades.

Operação em ferros-velhos na Serra

A operação foi comandada pelo delegado Josafá da Silva, com a participação da Guarda Municipal e setores de fiscalização da Prefeitura da Serra, além da 1ª equipe da Delegacia Regional da Serra.
Segundo o delegado, a operação foi fundamental para evitar transtornos para a população, que sofre impactos por esse comércio ilegal de produtos furtados. “Recebemos denúncias pelo Disque-Denúncia e realizamos uma investigação para localizar os ferros-velhos, que poderiam estar receptando esse tipo de produto. Se há furto, é porque tem alguém comprando”, afirmou Josafá.
A Polícia Civil informou que os três suspeitos detidos foram encaminhados à delegacia. Os homens de 63 anos e  69 anos assinaram um Termo Circunstanciado (TC) por receptação culposa e foram liberados para responder em liberdade. Já o jovem de 20 anos foi autuado em flagrante por receptação qualificada e será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

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