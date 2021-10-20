Donos de ferros-velhos são detidos em operação da polícia na Serra

Durante a Operação “Tarega”, da Polícia Civil, três pessoas foram detidas na Serra Crédito: Divulgação I Polícia Civil

Operação Tarega, deflagrada pela Três proprietários de ferros-velhos da Serra foram detidos durante a, deflagrada pela Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (20). A ação foi realizada para coibir a receptação de produtos furtados, com o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão. Cerca de 150 kg de cobre foram apreendidos, além de vários hidrômetros.

A operação foi realizada em quatro bairros da Serra. Em Novo Horizonte, foram apreendidos cerca de 100 kg de cobre e um homem de 62 anos foi detido. Já em Jardim Tropical, a polícia deteve um jovem de 20 anos e apreendeu 10 kg de fios de cobre, além de 40 kg de cobre de mel e uma caderneta de anotações.

No bairro Jardim Limoeiro, um idoso de 69 anos foi detido e a polícia apreendeu 81 hidrômetros, seis partes metálicas de hidrômetros e uma porção de fios de cobre. Em Rosário de Fátima, não foram encontradas irregularidades.

Operação em ferros-velhos na Serra

A operação foi comandada pelo delegado Josafá da Silva, com a participação da Guarda Municipal e setores de fiscalização da Prefeitura da Serra, além da 1ª equipe da Delegacia Regional da Serra.

Segundo o delegado, a operação foi fundamental para evitar transtornos para a população, que sofre impactos por esse comércio ilegal de produtos furtados. “Recebemos denúncias pelo Disque-Denúncia e realizamos uma investigação para localizar os ferros-velhos, que poderiam estar receptando esse tipo de produto. Se há furto, é porque tem alguém comprando”, afirmou Josafá.