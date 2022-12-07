Donos de empresa são suspeitos de furtar 22 mil litros de petróleo no ES

Donos de empresa de transporte são suspeitos de furtar 22 mil litros de petróleo no ES

Donos de empresa de transporte são suspeitos de furtar 22 mil litros de petróleo no ES

Nesta manhã, policiais cumpriram mandados de busca e apreensão na empresa. Segundo a corporação, a carreta apreendida será periciada pela Perícia Criminal da PC e os suspeitos serão indiciados pela prática de furto com pena de 2 a 8 anos de prisão se forem condenados.