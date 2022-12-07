Donos de empresa são suspeitos de furtar 22 mil litros de petróleo no ES

Quatro pessoas, entre proprietários e motoristas de uma empresa de transporte de combustíveis do bairro Bebedouro, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, são suspeitos de furtar 22 mil litros de petróleo. O crime ocorreu no dia 25 de agosto deste ano na região de Pontal do Ipiranga. Segundo a Polícia Civil, uma operação apreendeu na manhã desta terça-feira (6) uma carreta utilizada para cometer furtos e os suspeitos serão indiciados pelo crime.
No dia do crime a carreta esteve ilegalmente na propriedade de outra empresa e os suspeitos cometeram o crime. Após o furto ser denunciado, a inteligência da Polícia Rodoviária Federal e os investigadores da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Linhares conseguiram chegar até os autores. A investigação também comprovou que os suspeitos cometeram pelo menos quatro furtos de combustível.
Nesta manhã, policiais cumpriram mandados de busca e apreensão na empresa. Segundo a corporação, a carreta apreendida será periciada pela Perícia Criminal da PC e os suspeitos serão indiciados pela prática de furto com pena de 2 a 8 anos de prisão se forem condenados.