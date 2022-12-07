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Em Linhares

Donos de empresa são suspeitos de furtar 22 mil litros de petróleo no ES

Uma operação policial apreendeu na manhã desta terça-feira (6) uma carreta utilizada para cometer furtos e os suspeitos serão indiciados pelo crime

Publicado em 06 de Dezembro de 2022 às 21:19

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

06 dez 2022 às 21:19
Polícia Civil | Divulgação
Donos de empresa de transporte são suspeitos de furtar 22 mil litros de petróleo no ES  Crédito: Polícia Civil | Divulgação
Quatro pessoas, entre proprietários e motoristas de uma empresa de transporte de combustíveis do bairro Bebedouro, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, são suspeitos de furtar 22 mil litros de petróleo. O crime ocorreu no dia 25 de agosto deste ano na região de Pontal do Ipiranga. Segundo a Polícia Civil, uma operação apreendeu na manhã desta terça-feira (6) uma carreta utilizada para cometer furtos e os suspeitos serão indiciados pelo crime.
No dia do crime a carreta esteve ilegalmente na propriedade de outra empresa e os suspeitos cometeram o crime. Após o furto ser denunciado, a inteligência da Polícia Rodoviária Federal e os investigadores da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Linhares conseguiram chegar até os autores. A investigação também comprovou que os suspeitos cometeram pelo menos quatro furtos de combustível.
Donos de empresa de transporte são suspeitos de furtar 22 mil litros de petróleo no ES
Donos de empresa de transporte são suspeitos de furtar 22 mil litros de petróleo no ES Crédito: Polícia Civil | Divulgação
Nesta manhã, policiais cumpriram mandados de busca e apreensão na empresa. Segundo a corporação, a carreta apreendida será periciada pela Perícia Criminal da PC e os suspeitos serão indiciados pela prática de furto com pena de 2 a 8 anos de prisão se forem condenados.

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