Ataque a tiros deixa um morto e dois feridos em Anchieta

Um homem de 33 anos foi morto e dois jovens ficaram feridos após serem baleados na noite desta segunda-feira (5), próximo a um campo de futebol no bairro Mãe-Bá, em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, nenhum suspeito do crime foi localizado.
A Polícia Militar informou, por nota, que quando os militares chegaram ao local para averiguar a denúncia de disparos de arma de fogo, constataram que o homem já estava sem vida. No local, testemunhas contaram aos policiais que o crime teria sido cometido por dois homens conhecidos na região, que fugiram após o ataque.
Além da vítima, dois jovens, de 18 e 25 anos, foram baleados e deixaram o local do crime para buscarem por socorro. Policiais militares foram até o Pronto-atendimento de Anchieta, para onde eles foram, mas as vítimas não quiseram passar informações sobre quem seriam os suspeitos e nem mencionaram o que pode ter motivado o ataque.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Anchieta e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
O corpo do homem de 33 anos foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.