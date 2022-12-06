Ataque a tiros deixa um morto e dois feridos em Anchieta

Além da vítima, dois jovens, de 18 e 25 anos, foram baleados e deixaram o local do crime para buscarem por socorro. Policiais militares foram até o Pronto-atendimento de Anchieta, para onde eles foram, mas as vítimas não quiseram passar informações sobre quem seriam os suspeitos e nem mencionaram o que pode ter motivado o ataque.