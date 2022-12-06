Vila Velha: mãe é presa por abandonar filhos em casa durante jogo do Brasil

Mulher é presa após abandonar os filhos sozinhos em casa para tomar cerveja durante jogo do Brasil Crédito: Rodrigo Gomes

Uma mulher, de 35 anos, foi presa na tarde desta segunda-feira (5) no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha , por abandonar os três filhos pequenos em casa e sozinhos, para ir tomar cerveja durante o jogo do Seleção Brasileira. As crianças de um ano e sete meses, quatro e sete anos de idade estão com o Conselho Tutelar do município.

De acordo com informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar , foram os moradores que fizeram a denúncia para o Conselho Tutelar. Quando os conselheiros e os policiais militares chegaram à casa da mulher, empurraram a porta, que estava emperrada, e encontraram as crianças no local precário e insalubre.

Consta ainda no boletim que a mulher chegou em casa no momento em que militares e conselheiros ainda estavam na residência. A suspeita tentou agredir os policiais para impedir que levassem as crianças.

Crianças de um, quatro e sete anos foram abandonados dentro de casa pela mãe, que foi ver o jogo do Brasil Crédito: Rodrigo Gomes

De acordo com um vizinho que não quis se identificar, não é a primeira vez que as crianças ficam sozinhas em casa.

"Toda vez, elas (as crianças) reclamam que estão com fome. A mãe irresponsável sai e deixa as crianças, todas elas pequenas. Ela deixa as crianças quebrando vidro na rua a ponto de se machucar. É muito complicado essa vida dela" X. - Vizinho que não quis se identificar

Outro morador da região, que também não quis se identificar, disse que o comportamento da mulher é violento.

"Quase todos os dias, quando eu passo nessa rua, eu vejo ela embriagada, usando drogas, os filhos largados na rua, e ninguém pode fazer nada. Ela é muito problemática, sempre cria confusão com quase todos da vizinhança" Y. - Morador da região

A ocorrência

Em nota, a Polícia Militar informou que foi acionada para prestar apoio a uma equipe do Conselho Tutelar de Vila Velha, que havia recebido denúncias sobre um possível abandono de incapaz. No local, inicialmente, as equipes fizeram contato pela janela da residência com uma das crianças, que informou estar cuidando sozinha de outras duas crianças menores.

A polícia disse que uma mulher de 35 anos chegou no local e se identificou como mãe das crianças, tendo recebido voz de prisão por abandono de incapaz. No entanto, ela se recusou a ser conduzida e disse que as equipes também não levariam os filhos dela, sendo necessário algemá-la para dar continuidade às medidas cabíveis quanto ao fato.

Polícia Civil informou que a suspeita foi conduzida à Delegacia Regional de Vila Velha, autuada em flagrante por abandono de incapaz e encaminhada ao Centro de Triagem de Viana , e está à disposição da Justiça.

O que diz a prefeitura

A Prefeitura de Vila Velha informou que o caso segue sobre segredo de justiça. Disse ainda que as crianças foram acolhidas pelo sistema de garantia de direito e que todos os cuidados com estão sendo tomados pela rede de atenção da criança e do adolescente.