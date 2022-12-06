Homem é morto a tiros na volta do trabalho para casa em Cariacica

Um homem de 43 anos foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (5), no bairro Itanguá, em Cariacica, quando estava voltando do trabalho para casa. A vítima não teve a identidade divulgada.
A Polícia Militar informou que testemunhas contaram aos policiais que o crime teria sido cometido por dois indivíduos que estavam em uma motocicleta, mas não souberam informar qual seria a motivação do assassinato.
Em nota, a PM disse que buscas foram realizadas na regiãpo onde o crime aconteceu, mas nenhum suspeito foi localizado no momento do fato. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil afirmou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Segundo a corporação, o crime seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e destacou que, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
A Polícia Civil destacou que a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.