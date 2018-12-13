Donos de boca de fumo vão pra cadeia por tentar matar amigo na Serra

Silvano Miranda Campos e Emerson Silva de Vasconcelos Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Serra. O motivo do crime seria o fato do amigo ter descumprido uma regra do tráfico de drogas. Dois criminosos foram presos acusados de tentar matar um amigo deles, dentro de um bar, em Vila Nova de Colares, na. O motivo do crime seria o fato do amigo ter descumprido uma regra do tráfico de drogas.

De acordo com informações da polícia, a dupla Silvano Miranda Campos, o "pastor", 37, e Emerson Silva de Vasconcelos, 39, atirou várias vezes contra o amigo, Rodrigo Dias Alves, 18 anos, dentro do bar do Silvano. O atentado contra a vida de Rodrigo aconteceu no dia 26 de outubro deste ano.

Rodrigo conseguiu escapar dos disparos sem ferimento ao correr, pular muros e invadir uma casa da região, de onde só saiu quando a Polícia Militar foi ao local após ser acionada.

Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Serra conseguiu identificar os suspeitos Emerson e Silvano como autores da tentativa de homicídio. As investigações apontam que eles controlam o tráfico de entorpecentes nas ruas da Fartura e Iguatemi, atualmente. Emerson tinha passagem por tráfico anterior e Silvano já tinha sido preso por porte de arma pela própria DHPP Serra, detalhou o delegado Daniel Fortes. Após investigações, a equipe daSerra conseguiu identificar os suspeitos Emerson e Silvano como autores da tentativa de homicídio. As investigações apontam que eles controlam o tráfico de entorpecentes nas ruas da Fartura e Iguatemi, atualmente. Emerson tinha passagem por tráfico anterior e Silvano já tinha sido preso por porte de arma pela própria DHPP Serra, detalhou o delegado Daniel Fortes.

A pedido do delegado, a Justiça expediu mandando de prisão para os dois suspeitos e também mandados de busca a apreensão nas casas deles. Durante ações simultâneas, a DHPP Serra conseguiu deter ambos na última segunda-feira.

No bairro Cidade Continental, onde morava Emerson, foi apreendido 1,3 kg de crack escondido no segundo andar da residência em construção. Também foi localizado um revólver calibre 38 na cozinha da residência e 6 munições, um carregador de pistola 380, com 14 munições, dentro de um armário.

Já Silvano foi preso em casa, no bairro Valparaíso. Durante as buscas à casa, foram apreendidos R$ 5,7 mil em dinheiro escondidos dentro da lata do lixo do banheiro. No bar de Silvano, onde aconteceu a tentativa, foram apreendidas 49 pedras de crack; 44 pinos de cocaína e a quantia de R$ 732,10 reais. Para a polícia, aquele é o ponto onde os dois acusados realizam o comércio de drogas.

O que levou Silvano e Emerson a tentarem matar o até então integrante do mesmo bando e amigo Rodrigo foi o fato dele ter praticado um crime sem autorização deles, em setembro. As investigações apontaram que Rodrigo matou um rapaz de 22 anos, trabalhador e sem envolvimento com o tráfico, por causa de uma dívida de R$ 70, além disso, ainda feriu uma mulher, observou o delegado Daniel Fortes, responsável pela investigação que levou às prisões dos acusados.

Rodrigo também foi preso pela DHPP Serra dois dias depois de sofrer a tentativa de homicídio pelo assassinato do jovem. Os dois detidos prestaram depoimento e foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória de Viana.



