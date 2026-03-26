Em Jacaraípe

Dono de restaurante na Serra foi morto por vingança e polícia procura por suspeito

Gideon Ferreira Braga é suspeito de cometer o crime e está foragido; denúncias podem ser feitas pelo Disque-Denúncia 181

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

Publicado em 26 de março de 2026 às 19:16

Gideon Ferreira Braga é procurado pela Polícia Civil por suspeita de matar o empresário Ramom Alves Marques, de 43 anos Crédito: Divulgação | Polícia Civil

No dia 17 de janeiro deste ano, o comerciante Ramom Alves Marques, de 43 anos, foi morto na Praça da Lagoa de Jacaraípe, na Serra. Com facadas no pescoço, ombro e costas, a vítima morreu na frente de amigos. Segundo a Polícia Civil, a tragédia aconteceu por um ato de vingança premeditada por Gideon Ferreira Braga, suspeito do crime que está foragido. A vítima era proprietária de um restaurante e uma peixaria na região.

O delegado adjunto da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, delegado Paulo Ricardo Gomes, contou em coletiva de imprensa, nesta quinta-feira (26), que Gideon e a vítima começaram a discussão após Ramon brigar com alguns adolescentes, um deles, sobrinha do suspeito.

Amigos do empresário conseguiram apartar a briga e, ao ir embora, o procurado pela polícia prometeu voltar para matá-lo. A promessa foi concretizada cerca de 30 minutos depois, quando ele retornou com uma faca. A atitude de Gideon representa para Gomes a personalidade perigosa de suspeito. O delegado ainda o definiu como uma pessoa sem apreço à vida humana. Por isso, afirmou ser de extrema importância encontrá-lo.

O integrante da DHPP no município serrano pediu ajuda à população. Quem tiver informações pode enviar os detalhes para três plataformas de denúncia anônima: telefone 181, site disquedenuncia181.es.gov.br e WhatsApp (27) 99253-8181.

“Ele já era evadido do sistema prisional ao sair temporariamente em dezembro de 2025 e não voltar. Ele apresenta perigo porque respondia por homicídio, estava respondendo pelo crime e, foragido, praticou o homicídio contra o Ramon também. O desentendimento começa, pois a vítima estava preocupada com a filha adolescente e começa a procurá-la para saber a companhia que ela estava à noite", contou o adjunto da DHPP.

Ramom Alves Marques, de 43 anos (de blusa branca), e o suspeito de o matar, Gideon Ferreira Braga, brigaram antes de a vítima ser assassinada Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Discussão por causa da sobrinha

Pouco antes do crime, Ramon se encontrava na praça bebendo com conhecidos. Conforme depoimento de familiares e amigos à polícia, quando ingeria bebida alcoólica, a vítima apresentava comportamento impulsivo. As atitudes apareceram na praça quando Ramon começou a se preocupar de forma mais intensa com quem a filha adolescente andava.

A menina estava dentro da quadra com colegas quando o pai começou a monitorá-la por precaução. Ao perceber, a mãe a tira de cena. Porém, Ramon entra na quadra, começa a perguntar e a xingar outros adolescentes, que antes estavam com a filha dele. Segundo o delegado, uma das jovens era sobrinha de Gideon. O modo foi desaprovado pelo foragido e assim começou uma desavença.

"O conflito passa a ser entre Gideon e Ramon. Os amigos do Ramon tiraram ele dali e o Gideon, de maneira letal e premeditada, disse que ia voltar e matar ele", disse o delegado.

Fugiu no carro do amigo da vítima

O suspeito voltou cerca de meia hora depois com a faca em mãos. Aproveitando-se da posição dele, de costas para o suspeito, os golpes foram desferidos.

“Ele cai no solo sem chance de defesa. O suspeito empreende fuga a pé e intercepta um veículo de um amigo, que estava indo ao local a pedido do Ramon para ajudá-lo caso ele fosse ferido. Aconteceu que, quando dirigia até a praça, o amigo foi interceptado pelo Gideon e obrigado a retirá-lo do local até Serra Dourada, onde saiu do veículo", contou o delegado.

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