Criminosos invadem casa lotérica, levam cofre e furtam R$ 23 mil em Aracruz

Uma casa lotérica foi invadida e teve cerca de R$ 23 mil furtados na madrugada desta quinta-feira (26), no distrito de Guaraná, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar (PM), os criminosos chegaram em um carro, arrombaram as grades e quebraram a porta de vidro do estabelecimento para entrar no local.

Foram levados um cofre de pequeno porte contendo R$ 20,8 mil e mais R$ 2,5 mil em dinheiro que estavam no caixa. O alarme chegou a disparar, mas os suspeitos fugiram antes da chegada dos policiais.