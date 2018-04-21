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Homicídio

Dono de posto de gasolina de Baixo Guandu é assassinado em Aimorés-MG

João Valério morava em Baixo Guandu e era dono de um posto de gasolina no município. Nenhum pertence da vítima foi levado pelo autor dos disparos

Publicado em 21 de Abril de 2018 às 19:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 abr 2018 às 19:52
Crime aconteceu no bairro Mauá, no município mineiro de Aimorés Crédito: Foto de internauta/Whatsapp
O empresário João Valério, dono de um posto de gasolina em Baixo Guandu, foi assassinado em Aimorés, em Minas Gerais, na noite da última sexta-feira (21). De acordo com informações da Polícia Militar do município mineiro, nenhum pertence da vítima foi roubado, o que leva a hipótese de execução como uma das principais linhas de investigação.
O crime aconteceu no bairro Mauá, no distrito de Santo Antônio do Rio Doce. João Valério foi baleado e chegou a ser socorrido para o Hospital João dos Santos Neves, em Baixo Guandu, mas já chegou sem vida no local. O autor dos disparos ainda não foi identificado.

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