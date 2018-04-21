Dono de posto de gasolina de Baixo Guandu é assassinado em Aimorés-MG

O empresário João Valério, dono de um posto de gasolina em Baixo Guandu, foi assassinado em Aimorés, em Minas Gerais, na noite da última sexta-feira (21). De acordo com informações da Polícia Militar do município mineiro, nenhum pertence da vítima foi roubado, o que leva a hipótese de execução como uma das principais linhas de investigação.