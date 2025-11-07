Dono de pizzaria é detido por furto de energia em Cariacica

O local usava eletricidade diretamente da rede da EDP, sem que o consumo fosse registrado Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Uma pizzaria no bairro Alto Lage, em Cariacica, foi flagrada com uma ligação irregular de energia elétrica durante uma ação da Polícia Civil, Polícia Científica e técnicos da EDP, nessa quinta-feira (6). Segundo a polícia, o local usava eletricidade diretamente da rede, sem que o consumo fosse registrado no medidor. Os nomes do proprietário e do estabelecimento não foram divulgados.

O dono da pizzaria, de 34 anos, acompanhou a vistoria e foi levado para o Departamento de Investigações Criminais (Deic), em Vitória. Ele foi autuado em flagrante por furto de energia e liberado após pagar fiança. A EDP informou que o fornecimento de energia no endereço havia sido cortado por falta de pagamento e não havia pedido de religação.

A ligação irregular foi desfeita, e o local continua sem energia. De acordo com a empresa, além de responder criminalmente, o proprietário também terá que pagar pelos valores de energia usados de forma ilegal e pelos custos do processo.