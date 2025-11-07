Dono de pizzaria é detido por furto de energia em Cariacica
Uma pizzaria no bairro Alto Lage, em Cariacica, foi flagrada com uma ligação irregular de energia elétrica durante uma ação da Polícia Civil, Polícia Científica e técnicos da EDP, nessa quinta-feira (6). Segundo a polícia, o local usava eletricidade diretamente da rede, sem que o consumo fosse registrado no medidor. Os nomes do proprietário e do estabelecimento não foram divulgados.
O dono da pizzaria, de 34 anos, acompanhou a vistoria e foi levado para o Departamento de Investigações Criminais (Deic), em Vitória. Ele foi autuado em flagrante por furto de energia e liberado após pagar fiança. A EDP informou que o fornecimento de energia no endereço havia sido cortado por falta de pagamento e não havia pedido de religação.
A ligação irregular foi desfeita, e o local continua sem energia. De acordo com a empresa, além de responder criminalmente, o proprietário também terá que pagar pelos valores de energia usados de forma ilegal e pelos custos do processo.
* Este conteúdo é uma produção do 28º Curso de Residência em Jornalismo. A reportagem teve orientação e edição do editor Murilo Cuzzuol.