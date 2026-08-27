Dono de lanchonete no ES é preso em MG por abuso contra adolescentes

Um dono de lanchonete condenado a pagar R$ 1 milhão em indenização por trabalho infantil e violência sexual contra adolescentes no Espírito Santo foi preso em Minas Gerais. Segundo o Ministério Público do Trabalho (MPT-ES), a prisão ocorreu em Uberlândia no dia 30 de julho. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (27).





O comerciante foi condenado ao pagamento milionário em uma ação do MPT-ES, em janeiro de 2025. Segundo o órgão, as vítimas tinham entre 13 e 17 anos e trabalhavam na lanchonete do investigado, localizada em Água Doce do Norte, na Região Norte do Espírito Santo.





"Durante a investigação, foram reunidos elementos que indicaram que o estabelecimento comercial era utilizado como ambiente para aliciamento, assédio sexual e abusos contra adolescentes em situação de vulnerabilidade socioeconômica", informou o MPT-ES.





Na época, o órgão explicou que não havia pedido a prisão do comerciante por não ter atribuição constitucional para ajuizar uma ação penal. No entanto, destacou que os elementos reunidos durante a investigação foram compartilhados com o Ministério Público Estadual e demais autoridades.