Dono de joalheria reage a assalto e mata suspeito em Iconha

Homem suspeito de assaltar comércio no centro de Iconha Crédito: Leitor| A Gazeta

Um homem, suspeito de assaltar uma joalheria no centro de Iconha , no Sul do Espírito Santo, foi morto a tiros pelo dono do estabelecimento na manhã desta segunda-feira (16). Segundo informações da Polícia Militar , um segundo suspeito conseguiu fugir de carro.

De acordo com os militares, o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) recebeu a informação de que disparos de arma de fogo teriam sido efetuados no Centro de Iconha e que havia um homem no chão.

Militares foram ao local e confirmaram que suspeitos armados tentaram assaltar um estabelecimento comercial e, a princípio, o proprietário da loja reagiu e atirou contra eles.

Imagens do videomonitoramento da loja que foi assaltada em Iconha Crédito: Leitor A Gazeta

Um dos homens morreu no local, no meio da rua. Próximo a ele, segundo a polícia, havia uma pistola calibre 380 utilizada na tentativa de assalto que foi apreendida pela PM. Um outro suspeito fugiu em um carro. O veículo, que foi abandonado em seguida, tinha marcas de sangue.