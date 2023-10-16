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No centro da cidade

Dono de joalheria reage a assalto e mata suspeito em Iconha

Ao lado do corpo do assaltante, segundo Polícia Militar, havia uma arma. Um outro suspeito do assalto fugiu do local
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

16 out 2023 às 11:38

Publicado em 16 de Outubro de 2023 às 11:38

Homem suspeito de assaltar comércio no centro de Iconha
Homem suspeito de assaltar comércio no centro de Iconha Crédito: Leitor| A Gazeta
Um homem, suspeito de assaltar uma joalheria no centro de Iconha, no Sul do Espírito Santo, foi morto a tiros pelo dono do estabelecimento na manhã desta segunda-feira (16). Segundo informações da Polícia Militar, um segundo suspeito conseguiu fugir de carro.
De acordo com os militares, o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) recebeu a informação de que disparos de arma de fogo teriam sido efetuados no Centro de Iconha e que havia um homem no chão.
Militares foram ao local e confirmaram que suspeitos armados tentaram assaltar um estabelecimento comercial e, a princípio, o proprietário da loja reagiu e atirou contra eles.
Imagens do videomonitoramento da loja que foi assaltada em Iconha
Imagens do videomonitoramento da loja que foi assaltada em Iconha Crédito: Leitor A Gazeta
Um dos homens morreu no local, no meio da rua. Próximo a ele, segundo a polícia, havia uma pistola calibre 380 utilizada na tentativa de assalto que foi apreendida pela PM. Um outro suspeito fugiu em um carro. O veículo, que foi abandonado em seguida, tinha marcas de sangue.
O helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) foi acionado para auxiliar nas buscas. A reportagem também procurou a Polícia Civil, porém, ainda não houve retorno da demanda. 

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