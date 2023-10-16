Dono de joalheria reage a assalto e mata suspeito em Iconha

Um homem, suspeito de assaltar uma joalheria no centro de Iconha, no Sul do Espírito Santo, foi morto a tiros pelo dono do estabelecimento na manhã desta segunda-feira (16). Segundo informações da Polícia Militar, um segundo suspeito conseguiu fugir de carro.
De acordo com os militares, o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) recebeu a informação de que disparos de arma de fogo teriam sido efetuados no Centro de Iconha e que havia um homem no chão.
Militares foram ao local e confirmaram que suspeitos armados tentaram assaltar um estabelecimento comercial e, a princípio, o proprietário da loja reagiu e atirou contra eles.
Um dos homens morreu no local, no meio da rua. Próximo a ele, segundo a polícia, havia uma pistola calibre 380 utilizada na tentativa de assalto que foi apreendida pela PM. Um outro suspeito fugiu em um carro. O veículo, que foi abandonado em seguida, tinha marcas de sangue.
O helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) foi acionado para auxiliar nas buscas. A reportagem também procurou a Polícia Civil, porém, ainda não houve retorno da demanda.