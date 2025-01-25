Dono de ferro-velho é preso em operação contra furto de fios em Vila Velha

Polícia deflagra operação "Fragmentum IV" e prende três suspeitos por receptação em Vila Velha Crédito: Polícia Civil

Polícia Civil deflagrou, na sexta-feira (24), a 4ª fase da Operação "Fragmentum", com o objetivo de combater os furtos e receptação de cabos e equipamentos de telefonia em Vila Velha . Durante a ação, três homens, de 49, 39 e 40 anos, foram detidos em flagrante. Materiais furtados, como cabos e fiação, foram apreendidos, e um estabelecimento de reciclagem, localizado no bairro Cristóvão Colombo, foi fiscalizado.

Durante a abordagem ao local foram encontrados materiais provenientes de furtos, como fiação, placas de identificação e passadores de fios. "O proprietário do estabelecimento, um homem de 49 anos, afirmou que parte do material foi adquirido com autorização de um representante da empresa de telefonia. Porém, não soube identificar quem, caindo em contradição em suas declarações", destacou o titular do 7º Distrito Policial de Vila Velha, delegado Carlos Vitor de Almeida.

No registro do boletim de ocorrência, a equipe policial foi informada sobre a presença de dois suspeitos, que teriam vendido o material furtado ao homem de 49 anos, nas proximidades da Delegacia Regional. "Diante da informação, nos deslocamos ao local e flagramos os suspeitos, de 39 e 40 anos, com mais materiais furtados, incluindo dois rolos de madeira ainda com fiação enrolada, o que chamou a atenção da equipe", explicou o delegado.

O homem de 49 anos foi autuado em flagrante por receptação qualificada, por adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquirisse, recebesse ou ocultasse. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

Já o suspeito de 39 anos assinou um Termo Circunstanciado (TC) por receptação culposa e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo. O suspeito de 40 anos foi ouvido e liberado, uma vez que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento.