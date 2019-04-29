Dono de ferro-velho é assassinado a tiros em Vila Velha

Homem é morto dentro de ferro-velho em Vila Velha Crédito: Esthefany Mesquita

Um homem de 57 anos foi assassinado dentro do próprio ferro-velho na manhã deste domingo (28) no bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha. Pedro Carlos Pereira da Silva estava sozinho no momento em que foi executado com um tiro no tórax e outro nas costas.

De acordo com informações da Polícia Civil, o crime aconteceu às 10h30. O ferro-velho fica no mesmo endereço da casa da vítima, na Rua Rosental de Oliveira. A polícia destacou que a rua já é conhecida pela quantidade de crimes que acontecem no local.

Segundo uma dona de casa, de 46 anos, que preferiu não se identificar, ela soube da morte de Pedro pelo aplicativo WhatsApp. “Quando vi a foto eu logo reconheci a casa dele, não deu para acreditar, ele era uma pessoa do bem, tranquilo e amigo de todos aqui no bairro”, disse.

ABUSO SEXUAL

A dona de casa acredita que a motivação do crime tenha sido o abuso sexual sofrido pela ex-enteada e que Pedro teria tirado satisfação. “Não vimos festa aqui nem como ela saiu, mas o que a gente sabe é que ela falou com ele que sofreu um abuso. Como ele era uma pessoa boa que protegia e cuidava, acredito que ele tenha tentado defender”, contou.

Homem é morto dentro de ferro-velho em Vila Velha Crédito: Esthefany Mesquita

Segundo a mulher, eles não sabem quem é o suspeito de ter cometido o crime e não tiveram contato com a jovem depois da morte de Pedro.

Ainda de acordo com a dona de casa, quando ela chegou no local, viu a residência de Pedro revirada e a carteira jogada sem dinheiro. “A polícia já tinha vindo aqui e olhado a casa, estava tudo revirado. Eu não sei quanto exatamente ele tinha em casa ou na carteira, mas o Pedro era uma pessoa que não ficava sem dinheiro”, destacou.

Foi ela quem avisou aos familiares da vítima sobre o crime. “A mulher dele foi embora com o filho pequeno deles de 2 aninhos, ainda bem que a criança não estava na hora. Depois de tudo avisei os parentes dele que são do interior para vir fazer a liberação do corpo dele”, relatou.

O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.

ESCAPOU DA MORTE ANO PASSADO

Com lágrimas nos olhos, a dona de casa, que também era amiga de Pedro, lembra o tempo em que ele viveu no bairro e contou que ano passado Pedro foi vítima de bala perdida.

A mulher contou que, antes de ter um ferro-velho, Pedro era dono de um bar a poucos metros da casa atual. “Ele estava trabalhando quando passaram atirando e o tiro pegou nele, daquela vez ele se salvou, dessa não”.

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