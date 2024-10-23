Dono de chácara é morto na Serra e suspeito é preso em condomínio

Um idoso de 74 anos foi morto dentro da chácara onde morava em Manguinhos, na Serra e o principal suspeito é um conhecido da vítima - um homem de 46 anos preso na quarta-feira (16). Segundo a Polícia Civil , ele prestava serviços para o aposentado e estava no condomínio onde vivia em Ourimar, também no município serrano, quando foi encontrado.

A corporação investiga o crime como latrocínio, pois segundo a família do aposentado, identificado como Aroldo Almeida Muritiba, R$ 5 mil sumiram da casa. As informações foram divulgadas em coletiva de imprensa da Polícia Civil, nesta quarta-feira (23).

No dia do crime, ocorrido em 28 de junho, o preso enviou mensagens para o idoso pedindo R$ 20 emprestados. O dinheiro, conforme os textos encontrados no celular da vítima, era para comprar gás. Dois dias depois, no dia 1º de julho, o corpo da vítima acabou encontrado. No mesmo dia, o investigado faz negociações para comprar um carro por R$ 3,5 mil por aplicativo de mensagens.

“Como uma pessoa que pedia R$ 20 na sexta tem como comprar um veículo na segunda-feira? Durante o interrogatório ele se vale de evasivas. No dia 18 de julho, por exemplo, ele fala para a gente que só esteve na casa dois meses antes. Já na semana da prisão ele alegou estar em Minas Gerais. Ou seja, ele mentia”, alertou o delegado Gianno Trindade, da Delegacia de Segurança Patrimonial.

Aroldo Almeida Muritiba foi morto no quintal de casa e a polícia investiga se a escavadeira foi utilizada no crime Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Mudança na investigação

Aroldo criava galinhas e foi perto delas que acabou encontrado. Conforme a polícia, havia um bocal de luz sobre a vítima, uma lanterna ao lado dela e o corpo estava em estado de decomposição avançado. Devido às condições no local, inicialmente o caso foi registrado como encontro de cadáver. Porém, um detalhe mudou o curso da investigação e apontou o crime chocante.

“Foi detectado posteriormente que a vítima morreu de esgorjamento, que é o corte na garganta. Localizamos uma pá escavadeira onde há sangue humano, mas está sendo analisada no laboratório forense para descobrir de quem é”, afirmou Trindade.