Caparaó capixaba

Dono de bar é preso por associação ao tráfico de drogas em Guaçuí

Estabelecimento era ponto de uso e venda de entorpecentes na região, além de vender bebidas alcoólicas para menores; um homicídio aconteceu no local em fevereiro de 2025

Um homem de 49 anos, proprietário de um bar localizado no Centro de Guaçuí , município localizado na região do Caparaó capixaba, foi preso por associação ao tráfico de drogas na manhã de quarta-feira (28). A informação foi divulgada apenas na sexta-feira (30) pela Polícia Civil, que afirma que o estabelecimento é apontado como ponto de consumo e venda de drogas, além de ser associado à perturbação da ordem pública e à distribuição de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos. >

Além disso, um homicídio foi registrado perto do local em 22 de fevereiro de 2025, quando um jovem de 21 anos foi morto a tiros por volta das 2h40 da madrugada. Após o crime, o bar foi interditado pela Justiça no dia 25 de fevereiro, após pedido do Ministério Público do Espírito Santo, que determinou o fechamento total do estabelecimento. >